Colo Colo manifestó interés en el defensor Matías Pérez, figura de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, aunque hasta el momento no hay una oferta formal. Juan Pablo Cárdenas de Curicó Unido reveló que Deportes La Serena también mostró interés, pero la oferta no fue aceptada. La posible llegada de Pérez a Colo Colo dependerá de cómo se desarrolle su desempeño en el torneo juvenil, lo que podría influir en su valor en el mercado.