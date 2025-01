En una remontada épica, Juan Francisco Rossel pasó de héroe a villano al fallar un penal y luego marcar un doblete en los minutos 86 y 90+3, asegurando la victoria 3-2 de La Roja Sub 20 sobre Perú. El jugador de Católica agradeció el apoyo del equipo y destacó la importancia de la mentalidad. El DT Nicolás Córdova elogió la actitud de Rossel y respaldó a Damián Pizarro, resaltando su trabajo en el campo a pesar de no haber convertido goles en el Sudamericano Sub 20.

El fútbol da vueltas y bien lo supo Juan Francisco Rossel. Cuando La Roja Sub 20 caía 1-2 ante Perú, el jugador de Católica falló un penal y minutos después, marcó un doblete en el minuto 86 y el 90+3′ para dar una agónica victoria al equipo nacional.

“Quiero agradecerle al equipo porque, a pesar del error que cometí el partido pasado, me apoyaron y me bancaron. Ahora me perdí un penal, no bajé los brazos, lo seguí intentando. Todo es mental”, dijo el futbolista.

A su vez, el DT de la escuadra juvenil chilena, Nicolás Córdova, destacó que Rossel “pasó de héroe a villano y estaba siendo villano nuevamente, pero con sus capacidades y manera de ser es un chico muy responsable, es muy pro grupo”.

Por otra parte, el estratega entregó respaldo a Damián Pizarro, quien no ha podido convertir en los partidos que hasta ahora ha disputado en el Sudamericano Sub 20.

Quiero hacer mención a Damián, que no se le ha abierto el arco, pero ha hecho un trabajo impresionante, sin balón, de arrastre de marcas. No estoy seguro, pero creo que él es el que se lleva la marca y permite que Pancho cabecee”, aseveró Córdova.