Un grave incidente empañó el desarrollo del campeonato juvenil de la Copa Serena, disputado en las canchas del complejo Santa Inés, en la capital regional. Durante uno de los partidos, la árbitra Claudia Armijo fue víctima de una brutal agresión por parte de jugadores del equipo Serena Sport.

Según el testimonio de los presentes, que repudiaron categóricamente este acto de violencia, la situación se desencadenó tras una amonestación impuesta a un jugador juvenil del mencionado equipo. En represalia, el jugador agredió físicamente a la árbitra, lo que desató una serie de ataques que involucraron a otros integrantes del club.

Todo quedó registrado en un video, donde queda en evidencia cómo uno de los jugadores persiguió a la mujer, la golpeó con una patada y la botó. Posteriormente, un grupo de jugadores se unió al ataque, intensificando la agresión.

La sanción a los agresores y el testimonio de la árbitra

Tras los hechos, la academia Serena Sport emitió un comunicado oficial en el que expresó su profundo rechazo a los actos de violencia y ofreció disculpas públicas tanto a la árbitra afectada como a la organización del campeonato.

“Lamentamos enormemente y estamos avergonzados por lo ocurrido hoy con una de nuestras categorías en el partido contra el Club Atlético Independiente de Cosquín en la Copa Ciudad de La Serena. Estos actos no son los valores de respeto que nuestra Academia ha inculcado desde el inicio de nuestra Fundación”, señalaron.

“Dentro de las medidas tomadas a lo anteriormente mencionado, nuestra Academia ha tomado la decisión de caducar la matrícula de los jugadores involucrados en este acto, pues es un hecho condenable que debemos erradicar de raíz”, manifestó la institución.

Por su parte, Claudia Armijo señaló a nuestro medio asociado Diario El Día su pesar al respecto.

“Que lata que lo hayan grabado, pero hoy en día, digo que bueno que lo hayan hecho, porque por fin se va a poder hacer algo”, expresó la réferi, que entrego más detalles sobre el lamentable hecho del que fue víctima.

“Estos dos chicos que fueron expulsados, uno me insultaba en todo momento, que fue por el cual yo puse la tarjeta roja y que dio el paso a que ocurriera todo esto. Este jugador, desde un inicio, fue súper agresivo al momento de hablar, al actuar”, añadió.

“Ya cuando sucedió todo, yo creo que ni lo pensó, él llegó y actuó de manera agresiva; primero, propinándome un empujón, por el cual yo doy por finalizado el partido; luego, ocurre toda esta agresión en donde me sale persiguiendo, logra alcanzarme, me pega una patada y me agreden las mamás de los chicos”, sentenció la árbitra.