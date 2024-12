El clima tenso en Colo Colo por el conflicto de premios entre el plantel y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ha generado controversia debido a diferencias en los premios acordados por los logros del año anterior, donde el equipo se consagró campeón del torneo nacional y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Los jugadores estarían molestos por el excesivo protagonismo de Mosa, incluso pasando por encima del entrenador Jorge Almirón. Mosa, consultado sobre este quiebre interno, prefirió no ventilar temas internos por la prensa, indicando que se resolverán de forma privada y asegurando que "no hay ningún problema". Además, justificó la ausencia del plantel en un acto por el centenario del club, explicando que los jugadores están de vacaciones y que se acordó darles días de descanso debido al año exigente que se avecina.

El clima es tenso en Colo Colo ad portas de una exigente temporada 2025. Y nuevamente por el ‘tema premios’, caso que tiene en conflicto al plantel con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Toda la controversia nació producto de diferencias entre los premios que se acordaron por los logros del año que se va, donde el ‘Cacique’ se coronó campeón del torneo nacional y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Es más. Se dio a conocer que el plantel estaría molesto con el mandamás de la concesionaria alba por su excesivo protagonismo. Los jugadores están aburridos del rol que ha tomado Mosa en las últimas semanas, incluso pasando por encima al entrenador Jorge Almirón.

Y en las últimas horas, Mosa fue consultado por este ’quiebre’ en la interna del ‘popular’. El timonel colocolino habló durante el lanzamiento de las actividades para el centenario del club.

“Los temas que tienen que ver con el interior (del club) y temas de contrato, no me gusta ventilarlos por la prensa. Eso se va a conversar con quien y cuando corresponda“, indicó de manera tajante.

“Estos temas prefiero comentarlos, analizarlos y resolverlos de forma privada… Pero no hay ningún problema“, añadió el empresario puertomontino.

Respecto a la ausencia del plantel en este acto sobre los 100 años, Mosa dijo que “los jugadores están de vacaciones. El entrenador conversó conmigo de la posibilidad (de darle libre 9 días), porque iban a salir sobre todos los extranjeros entre Navidad y Año Nuevo, entonces me preguntó qué me parecía que le diéramos estos días de descanso, además que vamos a tener un año muy exigente. Yo le dije que me parecía bien”.