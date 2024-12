Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fútbol chileno se ve nuevamente en aprietos después de que el Consejo de Presidentes aprobara el artículo 11 de las bases de la Segunda División Profesional, garantizando que la competencia se desarrolle exclusivamente con jugadores Sub 23, desatando la oposición del Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes no descartan un paro inminente. La entidad había advertido sobre la posibilidad de tomar medidas drásticas en respuesta a esta polémica norma, y ahora se espera una asamblea de capitanes para definir la posible paralización. Con siete clubes a favor y cuatro en contra, la división en la categoría quedó evidente durante la votación, resultando en la aprobación del cambio. En el 2025, la Segunda División Profesional se regirá exclusivamente por jugadores Sub 23, si es que el torneo puede llevarse a cabo ante este escenario de confrontación.