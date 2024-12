El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se opone al controvertido reglamento propuesto por siete clubes de la Segunda División Profesional, que busca transformar el torneo exclusivamente en una competencia para Sub 23. La medida, que será votada este jueves en el Consejo de Presidentes de la ANFP, podría provocar un llamado a paro por parte del gremio. El presidente del Sifup, Gamadiel García, busca la estandarización de los torneos profesionales sin límites de edad ni cupos, para mantener la dinámica atractiva y exitosa de la temporada anterior. La posibilidad de tomar medidas de fuerza preocupa a los futbolistas y al gremio, que ven en la norma Sub 23 una complicación que afectaría a muchos jugadores y a la esencia del fútbol profesional.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIfup) volvió a la carga este martes contra el controvertido reglamento que implica un fuerte cambio en la Segunda División Profesional para el 2025.

Siete clubes de la tercera categoría del balompié nacional (Trasandino, Concon National, General Velásquez, Deportes Rengo, Ovalle, Provincial Osorno y Real San Joaquín) están impulsando una medida de transformar el torneo. Quieren que sea exclusivamente para Sub 23, es decir que participen futbolistas que nacieron desde el 1 de enero del 2002.

Un reglamento que será votado este jueves en el Consejo de Presidentes de la ANFP y que tiene preocupado al gremio que preside Gamadiel García, que no descarta llamar a un paro de aprobarse ese artículo, ya que dejaría a cerca de 300 futbolistas cesantes.

El mandamás del Sifup habló del tema con BioBioChile y declaró que “el Consejo de Presidentes sabe perfectamente cuál es la postura del Sindicato. Nosotros lo que buscamos es la estandarización de los torneos y que lógicamente sean profesionales“.

“La palabra ‘profesional’ es sin límite de edad, que los clubes puedan acordar un Fair Play Financiero que se respete y que lógicamente el torneo se pueda dar como se dio esta temporada: sin límites de edad, sin ningún cupo limitante y los equipos determinaron cuál era el Fair Play Financiero que iban a respetar, por lo tanto, el torneo funcionó, fue atractivo, llevó bastante público, las transmisiones tuvieron buena acogida y la intención es que el torneo se mantenga así“, complementó.

Ante la posibilidad de ir a paro si se aprueba la polémica norma Sub 23, García contó a este medio que “cualquier acción que requiera hacerse como gremio, nosotros primero tenemos que hablar con nuestros futbolistas, nuestros asociados, y son ellos los que finalmente determinan cuáles son las acciones a seguir”.

“Este tema del artículo Sub 23 nos complica, ya que muchos jugadores contratados por algunas instituciones no estarían dentro de esta norma que quieren imponer algunos equipos de la categoría. Nos trae problemas, no solo a los asociados, sino también a nuestro gremio, porque entendemos que un torneo profesional se debe desarrollar con las características que se desarrollaron el año anterior”, cerró.