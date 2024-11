Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los clubes de Segunda División Profesional anunciaron mediante un comunicado que, al no recibir respuestas a sus demandas por parte de la ANFP, han decidido no participar en la temporada 2025. Criticaron la falta de interés hacia su categoría, alegando que no se les ha dado la misma consideración que a otros asociados, lo que ha llevado a una ofensiva legal contra la entidad rectora del fútbol chileno. Ante la programación adelantada de la Copa Chile y la exclusión de las negociaciones para revisar las bases de sus torneos, los clubes han dado un ultimátum a la ANFP, amenazando con no registrar sus equipos si no son escuchados. Este movimiento afectaría a más de 350 jugadores y 50 miembros de cuerpos técnicos, generando preocupación por las consecuencias económicas para las familias y comunidades involucradas.