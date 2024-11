En el Campeonato Nacional 2024, Carlos Palacios se convirtió en una figura clave para el título de Colo Colo, despertando el interés de clubes extranjeros como Boca Juniors. A pesar de la ofensiva del club argentino por ficharlo, las negociaciones no se han concretado, dejando en duda el futuro del delantero chileno. El DT Jorge Almirón expresó su deseo de que Palacios permanezca en el equipo, mientras que el mismo jugador afirmó no tener claro qué pasará con su futuro, manteniendo la incertidumbre sobre su posible traspaso.

Carlos Palacios fue pieza fundamental en el título de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. La gran temporada del delantero de 24 años despertó el interés de clubes del exterior, principalmente de Boca Juniors.

En plena recta final del torneo doméstico, con el ‘Cacique’ peleando con La U por el título, el club ‘xeneize’ apareció en escena e inició una ofensiva para contar con la ‘Joya’.

Sin embargo, las tratativas entre el jugador y el popular cuadro argentino no se han concretado y aquello abre un manto de duda respecto al futuro del también seleccionado chileno.

Incluso, el DT albo Jorge Almirón comentó a inicios de semana que “Palacios es muy inteligente y se le subestima. Puede rendir en Boca Juniors. Es un jugador de Colo Colo. Él no se va a ir. Sabe que lo quiero”.

La palabra de Palacios

Ante la ola de rumores con miras al 2025 y desde sus vacaciones, Carlos Palacios salió a aclarar la situación en torno a su futuro, donde no se sabe si seguirá en Pedrero o irá a la escuadra azul y oro que preside Juan Román Riquelme.

“Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien”, expresó en su Tiktok al ser consultado si continuará en el ‘popular’.

De esta manera, el futuro del ex Unión Española, Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama sigue siendo incierto.