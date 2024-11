La final de la Copa Chile 2024 entre La U y Ñublense se vio envuelta en polémica por el gol anulado a Patricio Rubio luego de la intervención del VAR, que determinó una falta previa al tanto. En un tenso encuentro, Rubio expresó su malestar acusando que a La U "le robaron el título por la falta que inventaron". Tras ser expulsado, el delantero detalló su interacción con el árbitro y el DT Mario Salas. A pesar de aclarar que no tiene problemas con La U, Rubio cuestionó la actuación del VAR y mencionó una supuesta falta previa en un gol azul. Las acusaciones de Rubio podrían acarrear consecuencias para la temporada 2025, ya que el Tribunal de Disciplina podría citarlo para dar explicaciones sobre sus declaraciones.

La final de la Copa Chile 2024 entre La U y Ñublense tuvo como gran polémica el gol anulado a Patricio Rubio tras intervención del VAR.

En el minuto 61 de partido, el juez José Cabero consideró, apoyado por la videoasistencia, que existió falta previa a la anotación de Rubio, esto, tras el quite de balón de Manuel Rivera al defensor azul Franco Calderón.

Tras eso, Rubio estalló en reclamos ante las cámaras y gritó a viva voz: “Los cagaron en el torneo y lo quieren arreglar ahora, cagones”, en alusión al cobro que terminó siendo favorable a La U.

Antes del final del partido, el delantero de Ñublense fue expulsado y pese al pitazo final, realizó posteriormente sus descargos y detalló lo que conversó con José Cabero.

“Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP”, comentó el futbolista a Al Aire Libre.

A su vez, el ‘Pato’ reconoció que “el profe (Mario Salas) me dijo que me calmara, que habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros”.

Por último, Patricio Rubio dejó en claro que “no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario, solo que para mí no fue falta”.

“Si van a ver el VAR debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca”, concluyó.