Sin tapujos, Marcelo Díaz manifestó su molestia tras la igualdad por 1-1 de La U ante Everton, cuyo resultado se vio marcado por el gol anulado a Leandro Fernández tras falta previa de Marcelo Morales a Federico Martínez.

Aquel tanto, significaba la victoria azul y con el 1-1 de Copiapó ante Colo Colo, un partido de definición entre los dirigidos de Gustavo Álvarez y los de Jorge Almirón.

Sin embargo, el árbitro Francisco Gilabert recurrió al VAR y decidió invalidar la conquista de Fernández, motivo por el que Marcelo Díaz estalló tras el pitazo final.

“Quedó demostrado una vez más que jugamos contra todo y contra todos, esperamos que para otra vez sea de otra forma, porque la gente no merece que jueguen con los sentimientos. A vista de todo el mundo, esto fue un robo”, dijo ‘Carepato’.

El Caso Barroso: ex Colo Colo disparó contra arbitraje y fue sancionado

Los fuertes dichos del volante de La U, que habló directamente de “robo”, revivieron también un caso similar: el de Julio Barroso.

Jugando por aquel entonces para Colo Colo, el defensor estalló en plena definición de título entre el ‘Cacique’, el ‘Bulla’ y Wanderers, insinuando “cosas raras” en el referato.

“Uno no quiere pensar cosas raras ni nada de eso, pero se han modificado muchas cosas en este torneo que resultan raras. Yo creo que los campeonatos se ganan, no se compran”, fue parte de lo que dijo el ex Ñublense aquel entonces.

“Me tocó perder una final con O’Higgins en 2012 y hasta el día de hoy sigo lamento lo que pasó, porque me siguen quedando muchas dudas”, agregó, recordando la polémica arbitral que marcó la definición entre rancagüinos y La U, con victoria para los laicos por penales.

Tras sus declaraciones, Barroso levantó asperezas y finalmente, fue sancionado por el Tribunal de Disciplina.

“Esto, efectuado de manera injusta y sin prueba alguna, configura una transgresión a la dignidad y el honor, de la generalidad que se desempeña en el fútbol”, detalló el fallo, que castigó a Barroso por ocho partidos tras incurrir en infracción al artículo 68° letra e) del Código de Procedimiento y Penalidades.

Posteriormente, por su “irreprochable conducta anterior”, Barroso estuvo solo seis partidos fuera. Ahora, diez años después, Marcelo Díaz podría sufrir una sanción y todo depende de cómo actúe el Tribunal.