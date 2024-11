Colo Colo gana el Superclásico en el Tribunal de Penalidades de la ANFP, tras fallo a favor del \'Cacique\' en denuncia de La U por "desacato" de Jorge Almirón, suspendido por expulsión. El resultado fue de 4-2 en votos a favor de los albos, rechazando la denuncia. Universidad de Chile podría apelar en la Segunda Sala, aunque el desacato no sería apelable y se podría archivar. Integrante de la Primera Sala no votó, siendo Carlos Aravena, recusado por sus lazos con La U.

Colo Colo se quedó con el Superclásico jugado en el Tribunal de Penalidades de la ANFP, luego de que la primera sala fallara a favor del ‘Cacique’ en la denuncia de La U por “desacato” del técnico Jorge Almirón.

Vale recordar que los azules acusaban al estratega de los albos de haber repartido instrucciones en el partido contra Huachipato, jugado el pasado 13 de octubre, pese a que estaba suspendido por expulsión.

Tras varios días de audiencias, presentación de pruebas y defensas, el ente rector del fútbol chileno se cuadró a favor del ‘Cacique’: resultado de 4-2 en votos y denuncia rechazada.

Pero los alegatos podrían no detenerse. De acuerdo a El Mercurio, Universidad de Chile recibirá una instancia para apelar en la Segunda Sala, en la que los azules buscarían revertir el fallo inicial.

Sin embargo, el escenario no será fácil por los estudiantiles. “Miembros de la instancia de justicia deportiva consultados recuerdan, con todo, que el desacato no es apelable. No cuando se sanciona. Menos cuando se absuelve”, detallaron en el matutino.

Es decir, si La U acude a la Segunda Sala, ésta recibiría el caso y, probablemente, lo archive.

Si eso ocurre, lo único que le quedaría a Azul Azul es llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Todo está por verse”, avisaron desde la concesionaria que rige a Universidad de Chile.

Integrante no votó en denuncia contra Colo Colo

Según informó Juan Cristóbal Guarello, el fallo a favor de Colo Colo fue de 4-2.

Pero con esa cantidad de votos, significa que hubo un integrante de la Primera Sala del Tribunal de Penalidades que no sufragó.

Según El Mercurio, fue Carlos Aravena. “Él aceptó la solicitud de Colo Colo de recusarse voluntariamente por sus lazos con La U, club al que defendió en anteriores ocasiones ante el organismo disciplinario”, detallaron.