La Segunda División del fútbol chileno tuvo un cierre en sueño, con un partido de definición en donde Deportes Melipilla superó en penales a Deportes Concepción y se adjudicó no solo el título, sino que también el ascenso a la Primera B.

No obstante, luego del compromiso se conoció que la ANFP se llevó toda la recaudación de la gran final, algo que colmó la paciencia de 14 equipos adheridos al campeonato de Segunda División y que los llevó a dar un paso más allá.

En un comunicado, 15 elencos de Segunda manifestaron su molestia y anunciaron acciones legales contra el ente rector del fútbol chileno.

En el oficio se parte detallando que “en reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. Ello pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones, solamente para gozar del privilegio de participar del fútbol profesional chileno”.

“En ese sentido, es bueno recordar que el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado, en los últimos tres años, a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos”, siguen detallando.

“Segunda División no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP”

Sin embargo, eso no es todo, ya que posteriormente complementaron que “en lo financiero, debemos dejar establecido que los club que participan en Segunda no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP, y sin embargo, tenemos las mismas obligaciones del resto de clubes asociados. Sin duda, esta situación ha generado un freno en el interés de los clubes de seguir desarrollando el fútbol en sus comunidades”.

“Debemos informar que -con toda probabilidad- este año las pérdidas superarán los 5 mil millones de pesos. Que hace unos días se hiciera público que la ANFP decidió quedarse con la recaudación del partido más importante de nuestra competencia nos obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera han sido respondidas”, añadieron.

Más tarde, enviaron un ‘dardo’ a la ANFP asegurando que “el no poder participar del Consejo de Presidentes y por ende no tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia que nos agrupa, no nos parece que sea propio de una Asociación que manifiesta como sus objetivos lograr la diversidad; mantener el respeto y actuar bajo los conceptos de no discriminación”.

Por último, sentencian que “en consideración de lo descrito en los puntos anteriores y otros temas que generan lo que es una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP, es que los abajo firmantes hemos convenido la contratación de los servicios del señor Davor Harasic para iniciar acciones de carácter legal que permitan a nuestros clubes tener los mismos deberes y derechos del resto de los clubes asociados a la ANFP”.

Una fuerte determinación que muestra el cansancio de los clubes tras una serie de situaciones en la que se han pasado a llevar no solo a sus planteles, sino que también involucra en gran manera a todos los hinchas que siguen a los elencos nacionales.

Por último, firma dicho comunicado equipos como: Concón National, Provincial Ovalle, General Velásquez, Melipilla, Lautaro de Buin, Deportes Concepción, Real Juventud San Joaquín, Puerto Montt, Provincial Osorno, Linares, Rengo, Fernández Vial, San Antonio Unido y Trasandino, gran parte de la Segunda División del fútbol chileno.