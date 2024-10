Mou Jadama, excanterano de Colo Colo y profesional con la camiseta del ‘Cacique’, falleció este miércoles 2 de octubre a la edad de 30 años.

El estadounidense de origen gambiano comenzó su carrera en el fútbol realizando las divisiones inferiores en La U y luego arribó a la tienda alba, donde alcanzó a debutar con el primer equipo y disputó dos encuentros de Copa Chile (2015).

En aquel período tuvo una grave lesión de ligamentos, lo cual lo llevó a estar meses fuera de los terrenos de juego.

El arquero nacional Ignacio González, actual jugador de Everton y excompañero de Jadama, despidió al defensor con un mensaje en redes: “Qué terrible noticia. Que en paz descanses, amigo mío”.

Luego, en diálogo con AS Chile, el ‘Nacho’ entregó más detalles de lo ocurrido con el central que militó en Colo Colo del 2013 al 2016.

“Supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó“, explicó sobre el campeón con la Sub 19 del ‘popular’ en 2014.

Además del ‘Cacique’, el zaguero defendió en su carrera a Coquimbo Unido, FC Tulsa (USL Championship), Portland Timbers (MLS), Atlanta United 2, Harford Athletic y Georgia Lions.

Desde Colo Colo despidieron al defensor con un mensaje en X: “Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo Colo, Mou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre 2013 y 2016. El exdefensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos”.

