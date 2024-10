El futbolista Cristóbal Campos, de los registros de San Antonio Unido, sufrió el pasado 2 de septiembre un grave accidente de tránsito que terminó con uno de sus pies en muy mal estado.

El hecho se produjo en la Ruta 78 a la altura de Malloco, minutos antes de las 2:00. El ex Universidad de Chile circulaba solo en dirección a Santiago cuando ocurrió el accidente, donde su camioneta resultó volcada tras perder el control de este y chocar con las barreras de la ruta.

Días después, el golero de 25 años sufrió la amputación definitiva de una parte de su pie derecho. En la actualidad, Campos sigue su proceso de recuperación y se ilusiona con poder volver a las canchas.

“Le dimos la posibilidad de volver al fútbol, estaba retirado, y se la vamos a seguir dando. Seguirá todo el tiempo que quiera con contrato en San Antonio”, expresó el presidente del SAU, Guillermo Lee.

Apoyo del Sifup y de rivales

Ante esta complicada situación del oriundo de Lonquén, el presidente del Sifup, Gamadiel García, sacó la voz y aseguró que el gremio que encabeza no lo dejará solo.

“Cristóbal contará con todas las asistencias que tenemos para nuestros asociados: desde lo psicológico para él y su familia, como también asistencia con los expertos en el área de los seguros asociados con este accidente”, dijo.

Además, el mundo del fútbol se unió en apoyo a Cristóbal Campos. San Antonio Unido, La U, Colo Colo, La Roja y todos los clubes de Chile continúan atentos a lo que pasa con el guardameta y su familia.

Destaca lo realizado por el ‘Cacique’, alguna vez archirrival de Campos en los terrenos de juego. El gerente deportivo Daniel Morón y el capitán Esteban Pavez fueron a verlo la semana pasada y conversaron con el meta por algunos minutos.

Los agentes ‘buitres’

A casi un mes del accidente se conoció una insólita situación relacionada con Cristóbal Campos. El presidente del SAU reveló el condenable actuar de algunos representantes de futbolistas.

“El día del accidente de Cristóbal… ¡no me van a creer, pero me llamaron un par de representantes para ofrecerme arquero! Yo no lo podía creer“, declaró a Radio La Metro FM.

“Yo los mandé donde ni te lo puedes imaginar dónde. Me decían: ustedes están peleando el campeonato y van a necesitar un arquero. Les dije: compadre yo prefiero bajar a cuarta división, prefiero ser desafiliado, pero jamás reemplazaría a mi arquero en esas circunstancias“, añadió.

Para cerrar, el dirigente del cuadro lila indicó que “lamentablemente siempre hay un porcentaje de desadaptados en nuestra sociedad, como los casos de violencia en los estadios, y como es el caso de estos representantes que me llaman ofreciendo arquero el día del accidente. Entonces hay de todo en la viña del señor”.

La ilusión de volver a las canchas

Campos no renuncia en volver a atajar. A fines de octubre podría recibir el alta médica y tendría una alternativa que lo ilusiona con volver a la competencia: la utilización de una prótesis.

Quien ha seguido de cerca la situación del formado en los azules es Luis Marín, exportero y actual vicepresidente del Sifup.

“Lo primordial es que salga bien de la clínica, que esté tranquilo, que se recupere. Cristóbal quiere intentarlo (volver al fútbol), ver como sale lo de su prótesis y él intentarlo”, expresó en Futuro FC.

“Existe la posibilidad de volver a jugar, que practique deporte de forma muy normal. Su temperamento es muy fuerte. Él va a ir a buscar esa opción y nosotros vamos a acompañarlo en todo”, complementó.

Para finalizar, Marín reveló que a Campos “vamos a entregarle todo el apoyo en lo que viene, la clínica Meds abrió las puertas para su recuperación. El Inaf (Instituto Nacional del Fútbol) le entregó becas para estudiar becado 100% la carrera que él quiera”.