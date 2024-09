Actualmente, Fernández Vial vive un crudo momento administrativo, que lo tiene sumido en el último lugar de la Segunda División, ya descendido al amateurismo y con riesgo de ser desafiliado debido a los recurrentes sueldos impagos que significarían no cumplir con sus obligaciones.

Este martes, el delantero del club, Pablo Pereira, conversó con BBCL y detalló la crisis del club desde dentro. De partida, es claro: “el tema es que no hay plata”.

“Nos hemos reunido con los dueños, el mensaje que nos dieron es que no había plata, no alcanzaron a cubrir el mes de agosto y lo peor, es que no nos dieron solución ni a corto ni a largo plazo. No sabemos que va a pasar, estamos a la deriva”, comentó.

Para el futbolista, la crisis es un tema que viene desde mucho antes y que “de no aparecer hinchas y el grupo de accionistas minoritarios, esto habría pasado hace rato”.

A su vez, el uruguayo reveló que están en tratativas con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, pero que de igual manera, en el plantel está la sensación de desamparo.

“Si el club se llegara a desafiliar, se pierde un grupo de trabajo y es injusto, lo he mencionado. Estamos desamparados por unas bases del Campeonato que no ayudan a los clubes. Ya no hay garantías, ya ni siquiera existen en las arcas de la ANFP porque ya se utilizaron“, complementó.

¿Y qué pasa con la administración de Martín Iribarne y Andrián Glickman? Consultado sobre ello, Pereira dijo que ambos “tienen las intenciones de pagar, pero con intenciones no vamos a hacer nada y tenemos un plantel en Fiestas Patrias sin poder haber cobrado”.

“Estamos bastante golpeados. Nos dicen que hay intenciones, pero con eso no llega comida a la mesa. Vial tiene la plantilla más baja de la división. Con la Sociedad Anónima no hemos tenido mayor contacto, solo con Pancho Jara, el gerente y a quien le agradecemos que ponga la cara”, puntualizó.

La crisis en el Vial: “Hay muchachos que no tienen para pagar locomoción”

En lo deportivo, al club penquista se le descontaron doce puntos por motivo de los sueldos impagos y de igual manera, los jugadores siguieron compitiendo.

“Nosotros entrenamos sabiendo que nos iban a sacar puntos, nos sacaron 12 y nos pegaron un mazazo. Para la ANFP, el Sifup y todos los que están a cargo, pedimos que se revisen las bases del Campeonato para que esto no vuelva a pasar. Esperamos que alguien nos tire un salvavidas”, clamó Pereira.

“Vivimos todo el año con incertidumbre, con malas condiciones de entrenamientos: canchas malas, nos escupían de ellas y andábamos rebotando. Se veía venir todo esto, porque era obvio que el que estaba poniendo plata se iba a cansar”, agregó.

Por último, el ex Deportes Recoleta dejó en claro que en el plantel harán un ultimátum, revelando las precarias condiciones de algunos de sus compañeros.

“Vamos a tomar una determinación el lunes. Algunos muchachos no tienen para pagar locomoción, a algunos los están echando de los departamentos. Nadie se hace cargo de eso y tenemos que tomar una decisión”, sentenció.