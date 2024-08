Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la fecha N°20 del Campeonato Nacional, Colo Colo se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido en un duelo clave por los primeros puestos de la tabla. Rumores de un supuesto \'quiebre\' interno en el equipo \'Pirata\' han circulado, pero Diego \'Mono\' Sánchez salió al paso aclarando que no hay divisiones en el plantel y que la ausencia de un jugador se debe a motivos médicos. Sánchez enfatizó que esto no afecta al equipo y desestimó las especulaciones como inventos sin fundamento, subrayando que es algo común en el fútbol que los entrenadores no viajen con el equipo. Con estas declaraciones, Coquimbo Unido buscará mantenerse en la pelea por el liderato cuando visite a Colo Colo el próximo viernes.