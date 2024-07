Colo Colo se la juega por el ‘Huaso’, ofertando formalmente por el pase de Mauricio Isla, lateral chileno bicampeón de América. Isla tiene deseos de unirse a los albos, ya que no tiene ofertas concretas de la MLS. Independiente de Avellaneda podría dificultar su salida, pero el jugador parece inclinarse por jugar en Colo Colo. El entrenador de Independiente señaló que Isla no sería parte del plantel si no desea estar. La respuesta del jugador a la oferta se espera en los próximos días.

Colo Colo se la juega por el ‘Huaso’. La tienda alba ofertó finalmente de manera formal por el pase del experimentado lateral chileno Mauricio Isla.

Tras el arribo de Javier Correa como refuerzo para el segundo semestre, Blanco y Negro busca ahora fichar a un lateral derecho, zona donde Isla y Matías Catalán suenan con fuerza en Pedrero.

Y en las últimas horas se conoció una ‘movida’ clave de la concesionaria alba en el mercado de fichajes. De acuerdo a DirecTV Sports, el ‘Cacique’ le envió una oferta formal al bicampeón de América con La Roja.

“Colo Colo le acaba de hacer una oferta a Mauricio Isla, a su agencia de representación y todo indica que en los próximos días Isla va a responder a esta oferta”, indicaron desde la cadena televisiva.

Incluso, Isla ya tiene una postura ante este ofrecimiento colocolino. Apuntaron que el jugador tiene deseos de venir a los albos al no tener opciones reales de otro club.

“Hay algunos detalles que afinar. Él quiere venir a Colo Colo. No hay ninguna oferta de la MLS, su objetivo era estar allá, pero al no existir esta oferta concreta, es Colo Colo la posibilidad más cercana”, apuntaron.

“La oferta ya llegó, ya la tiene el jugador y esperan la respuesta en los próximos días”, añadieron.

Isla es en la actualidad jugador de Independiente de Avellaneda, club que puede poner trabas a la salida del lateral de 36 años. El entrenador del ‘Rojo’, Julio Vaccari, fue claro con la situación del chileno.

“Yo llegué al club y pedí el teléfono para hablar con él. Su representante me dijo que no estaban dadas la condiciones para hablar, lo cual yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel”, aseguró.

“Es algo que para mí es cosa jugada. Cuando uno no quiere ser parte, no tiene que estar, más en una institución como esta y el prestigio que tiene. El que quiere estar está y el que no quiere estar tiene las puertas abiertas”, agregó.