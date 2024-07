El periodista Felipe Bianchi reveló en la Comisión Especial Investigadora por Agresiones Sexuales en el Deporte de la Cámara de Diputados que al interior de la ANFP existe una red de protección para personas involucradas en delitos graves ligadas al deporte, relacionado con casos como la denuncia de violación grupal en la Casa Naranja de Cobreloa en 2021 y acusaciones por abusos sexuales contra el exentrenador de hockey patín, Eduardo Flores. Bianchi señaló que esta red obstruye las investigaciones, mencionando incumplimientos de la ley y falta de acciones por parte de autoridades como la ANFP y clubes deportivos. Asimismo, advirtió sobre el peligro de no tomar medidas apropiadas, lo que perpetuaría la idea de que el fútbol profesional opera bajo sus propias reglas. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue invitado a la Comisión pero declinó asistir, solicitando responder a las preguntas posteriormente.

Felipe Bianchi, periodista de Bío Bío Deportes, reveló que al interior de la ANFP existe una red de protección para personas que cometen delitos graves y que están ligadas al deporte.

Lo anterior, en el marco de la quinta sesión de la Comisión Especial Investigadora por Agresiones Sexuales en el Deporte de la Cámara de Diputados.

Esta Comisión, vale mencionar, se creó a raíz de la denuncia de violación grupal en la Casa Naranja de Cobreloa en 2021, y las acusaciones por abusos sexuales en contra del exentrenador de hockey patín, Eduardo Flores.

Bianchi afirmó que “estamos ante una cadena vergonzosa de hechos que mezclan delitos graves (…) y una evidente red de protección desplegada desde el deporte para entorpecer la investigación en un hecho espantoso”.

Luego, el comunicador enfatizó en que “la agredida cumplió todos los pasos que el Estado de Chile pone como para hacer una denuncia; la PDI recomendó desestimar y archivar el caso; el entonces presidente del club, Fernando Ramírez, resolvió no investigar pese a que el delito gravísimo había sido ocurrido en sus instalaciones y cometido por sus representados; y la ANFP decidió no hacer nada porque dijo que la víctima no pertenece a la actividad deportiva”.

Felipe Bianchi pone contra las cuerdas a la ANFP

Luego, el reconocido periodista detalló que “estamos frente a un incumplimiento flagrante de la ley del Decreto 22 de las organizaciones deportivas, que obliga a tomar medidas contra quienes clara y desvergonzadamente han entorpecido la investigación pese a estar impedidos de hacer justamente lo contrario”.

“El peligro de no hacer nada es ratificar la idea de que el fútbol profesional tiene leyes propias y hace lo que quiere, como ha sucedido varias veces ya en otros ámbitos. Basta con mencionar la relación con las casas de apuesta o la inacción por años ante las exigencias de frenar los actos violentos en sus casas que son los estadios”, añadió Bianchi.

El periodista deportivo afirmó también que “aquí está comprobadísima una red de protección desde el deporte a quienes cometieron el delito y al club que los ampara, y un entorpecimiento a la investigación que es del todo evidente”.

“Volver a no hacer nada al respecto, como ha pasado muchas veces en etapas anteriores, sería volver a decirle a la sociedad chilena que el fútbol tiene reglas propias y se manda según quiere y como quiere”, concluyó el comunicador.

Vale mencionar que a la Comisión estaba invitado el presidente de la ANFP, Pablo Milad, pero el dirigente declinó ir y pidió que le enviaran las preguntas que surgieran para responderlas con posterioridad.