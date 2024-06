Previo a su retiro del fútbol, Christian Pavez tuvo un último paso por Cobreloa en 2023, el cual, recordó y no de la mejor manera. Un año después de su adiós, en el club loíno están a la vista una serie de escándalos que el propio exjugador ratificó sin tapujos.

En diálogo con el medio partidario del equipo de Calama, Socios del Desierto, el exvolante comenzó diciendo: “Ahí dejé de jugar por las cosas que vi, por lo que tuvimos que callar. Tuvimos que vender el resultado. Por querer ganar, el club tapó muchas cosas”.

Consultado al respecto, el exfutbolista comentó que en Cobreloa, a pesar de que todos querían que subiera a Primera División en su momento, pasaron cosas “y tener que callarlas y no poder dejar la cagá me frustró”.

En tal sentido, el otrora jugador de San Marcos de Arica y Rangers de Talca tocó las aberraciones que tuvo que ver durante su paso por los ‘Zorros’, en primer lugar, el caso de violación masiva que terminó condenando a juveniles y a dos miembros del plantel profesional del equipo.

“Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, reveló.

A modo de desahogo, continuó: “Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”.

“Lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña. Si pasó o no, callar ese tipo de cosas… si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios ex compañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, aseguró.

En esa línea, Christian Pavez respaldó lo postulado por David Escalante, quien acusó a su excompañero Axl Ríos de estar involucrado en apuestas deportivas tras la serie en que Cobreloa cayó goleado ante Copiapó por la definición del retorno a Primera en 2022.

“Algunos criticaron a Escalante. A lo mejor habló más de la cuenta, pero tuvo personalidad para hacerlo. Al no tener evidencia, mejor dejo ahí las cosas. Pero las viví”, señaló.

“El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, sentenció.