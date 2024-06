El abogado constitucionalista Patricio Gómez Benavides, candidato a alcalde por la comuna de Santiago, ilusionó a los hinchas de La U en las últimas horas al prometer la construcción del ansiado estadio en una zona histórica de la capital.

El recinto deportivo del club estudiantil sigue siendo un tema de nunca acabar en el fútbol nacional, donde son incontables los dirigentes que han reflotado la idea, los proyectos inconclusos y las comunas que le han dicho “no” a los azules.

Y uno de los postulantes a tomar el lugar de Irací Hassler en Santiago revivió el eterno sueño de los fanáticos del ‘Romántico Viajero’. El independiente Patricio Gómez quiere ser el hombre que dé el vamos a la construcción del esperado estadio del elenco colegial.

Incluso, el abogado reveló en redes el lugar donde se levantaría el reducto. “Quiero construir el estadio de la Universidad de Chile en el Parque O’Higgins”, comenzó diciendo el jurista.

“Quiero juntar a la dirigencia de la Universidad de Chile, a los hinchas, a los dueños del terreno y a los inversionistas para que podamos construir en conjunto el glorioso estadio de la Universidad de Chile, y juntar a la familia azul que anda desde 1948 de un lado a otro y no ha podido encontrar un lugar donde asentarse, donde ser local”, agregó.

Además, el candidato al municipio de Santiago apuntó que “yo vengo a construir y debo construir de acuerdo también a las necesidades de todos y cada uno de los habitantes y ayudar a la felicidad… Pienso que este es un proyecto lindo para Santiago, porque esto no va a ser una pérdida de dinero, todo lo contrario, va a producir ingresos para que Santiago vaya creciendo cada vez más”.

Recordar que el mayor argumento en contra de un estadio para La U se relaciona con la cultura de barras bravas y el mal comportamiento de un sector minoritario que, lamentablemente, pone en jaque al resto de la población.

Pese a ello, Gómez Benavides piensa en grande. “Esta va a ser una inversión, no tan solo con una cancha deportiva, también con una pista de recortán, yo conozco muchos amigos que trotan alrededor del parque, no tienen dónde tomarse un tiempo, no tienen dónde entrenar”, dijo.

“También quiero construir la pista de patinaje, saludo a todos los patinadores que entrenan en una pista horrible, yo la conozco, horrible. Todo eso lo voy a desarrollar”, complementó.

Una promesa que no deja de ilusionar a los hinchas de La U, quienes en masa salieron a comentar el video del candidato a la alcaldía de Santiago.