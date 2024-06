Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El defensor de Huachipato, Benjamín Gazzolo, expresó su deseo de que el partido suspendido contra Colo Colo por la Supercopa se reanude, mencionando que "tenemos el resultado en contra, pero el partido aún no ha terminado". Hasta que no haya una decisión oficial, no se da por sentado el resultado. Huachipato y Colo Colo se enfrentaban en la cancha del estadio Nacional en febrero pasado, sin embargo, el partido tuvo que suspenderse a los 80 minutos debido a incidentes provocados por barristas del \'Cacique\'. Incluso el Memorial dedicado a los detenidos desaparecidos en el recinto sufrió daños irreparables. A casi cuatro meses de la paralización del enfrentamiento, aún no se ha decidido si continuará el cotejo o será reprogramado.