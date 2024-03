Entre sus experiencias y el anhelo de volver al fútbol de barrio, el adiós del fútbol de Gonzalo Jara, al menos para él, no está del todo sellado. El bicampeón de América con La Roja, fuera de la actividad, repasó sus objetivos pendientes y su sentimiento de querer seguir ayudando y retribuir todo lo que le dio la Selección.

Empezando a vivir su nueva faceta como comunicador en TNT Sports, Gonzalo Jara no solo piensa en otros horizontes, sino también, en tareas pendientes con el fútbol.

“Si bien es cierto que hablamos de fútbol, donde nos desarrollamos e hicimos toda nuestra vida, tampoco eso quiere decir que seamos los dueños de la verdad. Hay que tratar de aportar desde lo que vivimos, de lo podemos entender de fútbol y creo que eso es importante”, partió diciendo.

Y si de comprender sobre fútbol se trata, un anhelo personal está a la vista: el de convertirse en director técnico.

Considerando que te alejas de la actividad, ¿te gustaría más adelante asumir otro rol?

– “Yo lo he dicho, me encantaría ser más adelante entrenador. Personalmente, la Selección me dio mucho y ojalá, algún día pueda tener la posibilidad de trabajar en las selecciones menores, en algún proyecto que se pueda deslizar. Obviamente, sé que para eso tengo que trabajar, prepararme y empezar desde abajo, desde algún club”.

En cuánto a aprendizajes, ¿qué es lo que crees que puedes aportar en ese sentido?

– “Hay que apuntar a las divisiones menores y nosotros, con nuestras vivencias de tener la oportunidad de jugar en Europa y vivir una realidad diferente a lo que hoy en día tiene el fútbol chileno, tenemos mucho que enseñar. Creo que un entrenador tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber adaptarse a los jugadores con los que cuenta. Muchas veces querrán jugar presionando, esperando al rival, pero soy muy respetuoso de las formas y de los sistemas”.

Otra ilusión que mantiene ‘Jarita’, a sus 38 años, es volver a las canchas… de su querido Hualpén y el club Críspulo Gándara.

– “Lo de fútbol de barrio, sí o sí. Seguramente no voy a tener mucho tiempo de estar jugando en Concepción, pero sí o sí inscribirme va a estar para las veces que pueda ir a jugar y feliz lo voy a hacer“.

Rememorando tu vínculo con el equipo, resalta una bandera que luciste orgulloso tras ganar la Copa América 2015 con La Roja…

– “Lo recuerdo. En ese momento, compartí mucho más en el club también y la idea nace desde un amigo mío, Alejandro. Me entregaron la bandera de Críspulo antes de irnos a jugar y la vez que pude sacarme una foto, sé que para ellos representa muchísimo y darle una alegría al club desde ese lugar, para mí fue grandioso“.

Gonzalo Jara no se olvida de su paso por el Críspulo Gándara de la Asociación Hualpén. Vea http://t.co/dOFbc7cpSm pic.twitter.com/iFCq2JNKpu — Anfa Región Bío Bío (@anfaregional) June 18, 2014

Ya viéndote fuera del fútbol, ¿cómo fue para ti el vestir la camiseta de Fernández Vial?

– “Agradezco a la gerencia de Fernández Vial, que sabía que mi fanatismo hacia el club viene desde muy pequeño. Estar en la Tarde Aurinegra fue algo muy particular, no lo dudé cuando me invitaron y le doy las gracias también a los hinchas, que son muy apasionados y defienden sus colores”.

En la región del Biobío, conocido es también tu vínculo con Huachipato y sus hinchas esperaban tu retorno, pero no se dio. ¿Qué pasó?

– “De parte de Huachipato nunca recibí un llamado, ni de la dirigencia ni de alguna persona del cuerpo técnico, ni ahora ni mucho antes. Cuando tuve la posibilidad de volver a Chile, que fue con Coquimbo, me hubiera encantado ir también a Huachipato”.

Debutaste muy joven con los acereros y a partir de ahí diste el salto a Colo Colo. ¿Qué es lo que rescatas de tu época formativa?

– “Agradezco eternamente a Huachipato porque me formé ahí, como persona y jugador en cuanto a valores. Futbolísticamente uno tiene virtudes y defectos, pero estoy cien por ciento seguro que lo que pude aprender y los entrenadores que tuve en divisiones menores me ayudaron muchísimo a ser el jugador que fui. Me hubiera encantado tener la posibilidad de volver, pero nunca tuve la oportunidad de conversar o que me hicieran una invitación para poder tener un regreso”.

Gareca, La Roja, Vidal y más: la óptica de Gonzalo Jara

Entre otras cosas, el bicampeón de América con La Roja también se da tiempo para analizar el acontecer del fútbol chileno.

Esta temporada 2024 ha estado marcada por muchas cosas, como por ejemplo, el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo. ¿Qué te parece?

– “Me pone feliz, a Arturo lo quiero muchísimo. Compartí mucho con él, como compañero de Selección. Todavía tiene mucho por entregar, aún está vigente y el hincha de Colo Colo lo disfrutará, no solo ellos, sino también de otros equipos. Cuando tenga oportunidad de ir a jugar a región, seguramente mucha gente no hincha de Colo Colo lo irá a ver y eso es muy positivo. Él le dio mucho a la Selección y fue el jugador que fue por todas las virtudes y por su entrega”.

A raíz de lo de Arturo, también se han dado los regresos de Marcelo Díaz a la U, Nicolás Castillo a la UC…

– “Los retornos son algo natural. Es inevitable. Lo tienen muy bien merecido, así como lo hizo Marcelo, Arturo, en algún momento lo hará Gary, el mismo Eduardo, Claudio Bravo, no lo sé, muchos de ellos quieran volver a Chile o terminar su carrera en Europa, Brasil o donde estén. En el caso de Arturo, lo tuvimos muy poquito cuando le tocó partir a Alemania y que hoy la gente lo pueda disfrutar, aún vigente como dije anteriormente, se lo merece”.

Con tu vasta trayectoria a la vista y en relación a la nómina reciente, ¿cómo ves la actualidad de La Roja y el respaldo a los históricos?

– “La realidad de hoy en el fútbol chileno es que nuestro recambio generacional que tanto pedía la prensa, no sé si la gente, no se pudo dar. Hay que ser conscientes que lo que nosotros pudimos hacer como Selección fue una vara muy alta, es difícil y por eso, es que hoy siguen jugando Gary, Alexis, Arturo, Claudio, el mismo Eduardo Vargas que sigue vigente en Brasil… La Selección los necesita.”

¿Cuál es la clave de que se llame todavía, a tu parecer, a miembros de la Generación Dorada?

– “Creo que ellos tienen mucho que entregar a la Selección y me pone muy feliz que nuestro entrenador (Ricardo Gareca) se pueda comunicar con ellos y los valorice, porque todavía pueden entregar mucho a la Selección. Si bien es cierto que no hubo un recambio total, es porque seguramente nuestros jugadores, Alexis, Gary, siguen jugando por su calidad y porque siguen entregando y no hubo alguien mejor que ellos y eso habla bien de ellos también, de que a su edad, sigan manteniendo el nivel”.

Al principio me mencionaste que querías ser DT y partir con juveniles. En ese contexto, ¿cómo ves el tema de la convivencia con redes sociales y también, de la misma fama que se puede generar?

– “Convivir con eso también me tocó, pasar de Huachipato a Colo Colo… Son cambios difíciles que uno tiene que vivir para saber como manejarlos. Hoy en día, las redes sociales influyen mucho, la televisión y no solamente es algo futbolístico, es un tema social y tangente que tenemos día a día. Es complicado”.

¿Cuál es el mensaje de Gonzalo Jara para el jugador joven de hoy?

– “Yo me inclinaría un poco más por llamar a que (los futbolistas jóvenes) no quieran saltarse etapas. Mi ejemplo como futbolista fue querer jugar en Huachipato y mi ambición siempre fue esa. Luego de que pude lograrlo, quise jugar en un equipo grande y así. Creo que hay que ir paso a paso, hoy vivimos una vida de inmediatez y no solamente en el fútbol y eso nos lleva a querer todo enseguida y en eso, hay que ayudar. Hoy hablamos de fútbol, pero creo que ese es un tema que lo vive día a día cada persona”.