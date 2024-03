Lejos de la cancha, Gonzalo Jara luce flamante la camiseta de su nuevo equipo: TNT Sports. En su llegada a la televisión como comentarista, hecho que se materializó sorpresivamente durante la presente semana, el histórico de La Roja pasará a asumir un nuevo rol, que según contó, esperaba cumplir desde hace tiempo.

En diálogo con BioBioChile, el exdefensor desglosó su nuevo papel y sobre todo, su satisfacción.

“La verdad es que estoy muy feliz y agradecido del canal, de su gerencia, por haberme incentivado a tomar una decisión y alejarme del fútbol, que era lo que estaba haciendo y lo que hice toda mi vida”, dijo.

Y es que desafío de hablar del balompié, para Jarita, es algo que siempre le gustó y también, algo que lo llama a seguir aprendiendo nuevas cosas.

“Vengo del fútbol, no de la televisión y para eso, hay que prepararse y uno siente cierta tensión, pero eso se va trabajando con el tiempo. El canal en sí ha tenido un apoyo muy grande conmigo. Quienes trabajan saben muy bien que nosotros venimos a aportar una palabra futbolística, pero también que nos faltan conocimientos -a mí en lo personal- y me han ayudado mucho”, declaró.

Confirmando también su presencia en programas de TNT Sports como Pelota Parada y en TST, el bicampeón de América invitó a las personas a seguirlo en sus pantallas y también, aprovechó para “agradecer por el cariño, porque más allá de la camiseta de algún club que pude vestir, siempre se me reconoce por lo que hice en la Selección“.

“Creo que la televisión me va a mantener preocupado para no extrañar tanto el fútbol, el camarín… Eso es lo que el jugador de fútbol más extraña, he tenido la oportunidad de ver partidos y en otros deportes, he encontrado la competitividad con la que uno creció. Lo que me enseñó el fútbol y la Selección es a ser competitivo. Me he ido entreteniendo y la verdad, es para no extrañar tanto el fútbol”, confesó.

Gonzalo Jara y el Superclásico: elogios y fichas para La U y Colo Colo

Por otra parte, en el horizonte de Gonzalo Jara está a la vista el próximo Superclásico entre Colo Colo y La U, donde se deshizo en elogios y analizó a ambos equipos.

“A diferencia de otros clásicos, tanto La U y Colo Colo vienen bien. Ir por un candidato es difícil. Hoy en día, creo que Colo Colo viene con un juego más fluido, más partidos y eso le puede jugar a favor o en contra“, partió diciendo sobre los albos.

En la vereda azul, la lectura de Gonzalo Jara es que, de cara al Superclásico, la Universidad de Chile “logró algo que no venía logrando hace mucho tiempo: tener una identidad. Lo ha hecho con un entrenador que a mí me ha gustado muchísimo (Gustavo Álvarez) y aplaudo lo que está haciendo”.

“Hoy la Universidad de Chile sabe a lo que juega, sabe sus virtudes, sus defectos. Más allá de quien pueda llevarse o no el Superclásico, La U puede tener la oportunidad de revertir los resultados adversos, pero más allá de lo futbolístico, creo que Colo Colo tiene más jerarquía y una mayor cantidad de plantel a disposición. La U tiene mucho que decir el día domingo”, cerró.