Una lamentable y condenable situación vivió en Concepción Daniela Alegría, periodista de la radio partidaria de la U, La Magia Azul.

La comunicadora fue agredida por un barrista en el estadio Ester Roa, en medio de los incidentes protagonizado por la hinchada radical del cuadro laico, en el partido válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.

En específico, Alegría fue golpeada y lanzada al piso por estar capturando imágenes de los sujetos lanzando bengalas y artificio al campo de juego. Incluso le quitaron su móvil.

“Hoy ganó la violencia, pero lo más detestable es el acto cobarde de quién agredió físicamente a Daniela Alegría, periodista de La Magia Azul, de nuestra familia”, escribió la emisora ‘bullanguera’.

Daniela, en tanto, utilizó su Instagram para agradecer el apoyo recibido en Redes Sociales, pero también para realizar un potente desahogo.

“Gracias a todos por la preocupación. Se logró recuperar mi teléfono, pero más allá de lo material, siento decepción y mucha pena de que a gente que viste los mismos colores que yo, le importe nada agredir a una mujer que solo hace su trabajo”, reclamó.

“A ti, hombre integrante de la Barra Los de Abajo, que me botaste al suelo y golpeaste para que no siguiera grabando, espero que reconsideres tus valores como bullanguero, porque veo que no los tienes”, agregó.

Recordemos que la barra Los de Abajo protagonizó incidentes en la capital del Bío Bío luego de que no les autorizaron el ingreso de lienzos, banderas y otros elementos esta jornada.

Por ende, a modo de revancha, se hicieron presente una veintena de ellos en el palco del recinto y, junto con protagonizar desórdenes, arrojaron desde ahí artificio al campo de juego obligando la suspensión del enfrentamiento.