Llegó a Chile y revolucionó el mercado de pases del balompié femenino. La trasandina Camila Gómez sorprendió al cambiar Boca Juniors por Universidad de Concepción en febrero pasado.

La talentosa volante, con paso constante en la selección Argentina, se sumó al ‘Campanil’ casi literalmente por amor. Su pareja Mateo Acosta, también futbolista, había firmado por Huachipato en noviembre de 2022 y su deseo era acompañarlo.

Así, aunque tuvo ofertas de equipos importantes en suelo nacional, ‘Camu’ se la jugó por mantenerse en el Bío Bío y fichar por las ‘foreras’.

A casi tres meses de su arribo a la UdeC, y tras cuatro fechas disputadas en el torneo, Gómez no oculta su preocupación por el fútbol femenino chileno. Y si bien agradece y destaca a su club como un ejemplo a seguir, critica que en las noticias se hable de la profesionalización de este balompié en nuestro país. “Ojalá cambien muchas cosas”, afirma en diálogo con BioBioChile y remarca que “yo esto lo llamo semiprofesionalización”.

“Hay cosas (del torneo) que dejan que desear”, dice tras la caída a última hora con Antofagasta en el norte (3-2). “Nosotras viajamos en avión, y en Argentina eso no sucede tanto, sin embargo tienes después que hacer tres horas de viaje en bus (a Tocopilla). Y no digo que sea culpa de Antofagasta, pasan cosas muchas veces”, lamenta.

“Ha pasado en partidos que no hay ambulancia y el partido se suspende. O que se juega otro con una ambulancia que no lo es. Nos pasó la semana pasada que una jugadora convulsionó y gracia a Dios estaba la ambulancia ¿Y si no qué pasa? Hasta que no pase algo no se va a lamentar”, agrega.

En relación a lo mismo, ‘Camu’ profundiza que “hoy veo muchas falencias acá, más allá que quizás ahora sale en las noticias que es profesional, en muchas cosas no lo es”.

“Por ejemplo acá el vestuario (Tocopilla) no tiene agua caliente, no tiene baño. El baño que hay es compartido con las rivales, y está todo bien, pero eso en el masculino no sucede”, acota.

Los ‘grandes’, la UdeC y el ejemplo argentino

Al ser consultada por las diferencias con el fútbol argentino, Gómez asegura que “obviamente hay diferencias, bastantes, porque el profesionalismo que acá va arrancando, que van tres o cuatro fechas, y es en realidad una semiprofesionalizacion como yo le llamo”.

“Esto también pasó en Argentina hace cuatro años. Entonces recién ahora el torneo allá es bastante parejo. Cualquier equipo le puede ganar a Boca o hacerle partido. Uno que quizás ante era goleado y ahora le puede competir”, explica.

Sobre la diferencia entre equipos, la argentina asevera que “el Colo y la U están más arriba por lo que apuestan, por infraestructura, por la plata que ponen al fútbol femenino. Son equipos grandes. Pero más allá que sean grandes, apuestan por el fútbol femenino, traen chicas, se han llevado jugadoras que fueron figuras en equipos más chicos, me cuentan mis compañeras”.

“Esas chicas que se van capaz ahora son suplentes, o les cuesta, pero ahí se acumulan en los más grandes, y eso sucedía antes en Argentina, pero ahora ya cualquier chica allá va a un equipo más chico porque es casi lo mismo. Allá ahora te dan el mismo sueldo, están las mismas instalaciones, entrenan la misma cantidad de veces y ahora van todos en ese proceso”, detalla con ilusión.

Además, Camila resalta lo que hace su equipo: “Lo que nos da la UdeConce acá es un montón, tenemos contrato, entrenamos todos los días, tenemos instalaciones, cuerpo técnico, psicólogo, nutricionista, montón de cosas, pero recién está arrancando, Creo que el año que viene, sabiendo que tiene que dar contratos, creo que va a buscar más jugadoras”.

“Cuando llegué me sorprendí con la UdeC, para bien, porque es de región y quizás crees que no apuestas tanto, y la verdad es que sí”, acotó, haciendo hincapié en que “ojalá que la ANFP apueste por el fútbol femenino, porque veo que no”.

“No es casualidad que la selección chilena haya caído mucho”

Camila Gómez no tiene dudas. Cree que apostar y luchar por un mejor torneo interno ayudaría también a un mejor nivel de La Roja.

“Creo que ese sería el deseo de todas (torneo más parejo) y mío también. Más allá que no soy chilena, crecería el fútbol femenino en Sudamérica y también en la selección. No es casualidad que la selección chilena haya caído mucho”.

“Chile antes quizás era superior a Argentina. Argentina ahora está mejor, está en el Mundial, la goleó en el último enfrentamiento y no es casualidad, es trabajo”, afirmó.

‘Camu’, en la misma línea, sostiene que “acá hay talento, veo chicas, veo jóvenes, y ojalá que la ANFP apueste, porque veo que no”, ejemplificando que “acá no hay transmisión. Cada club se tiene que hacer cargo de la transmisión”.

“En Argentina eso ya no, y no es por comparar, pero son países quizás similares y que en fútbol femenino estaban parecido. Pero en Argentina desde que se profesionalizó todos los partidos los pasan por la TV, la mayoría de los estadio va público, las entradas las facilitan, acá creo que el clásico los visitantes no pueden ir y está mal, el fútbol femenino también es familia”, afirmó.

Finalmente, Camila concluyó que “ojalá cambie las cosas. Ojalá que lo que diga ahora y lo que vea el resto del año me sorprenda y cambien muchas cosas, porque hoy en día no veo mucho avance. Lo profesional quedó ahí, en la mitad con sueldo mínimo, pero no veo que progrese más que eso”.