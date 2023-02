Aterrizaje listo en el balompié nacional. Según informa El Femenino de Argentina, una multicampeona con Boca Juniors jugará en Chile. Se trata de Camila Gómez Ares, experimentada futbolista trasandina.

De acuerdo con el citado medio, la jugadora tiene listo su fichaje en el equipo femenino de Universidad de Concepción.

Vale destacar que Camila Gómez tuvo pasos por tres equipos del fútbol trasandino, como River Plate, UAI Urquiza y Boca Juniors, siendo este último, en el que fue crucial por nueve temporadas (2014-2022).

Con la casaca ‘xeneize’, la volante ganó cinco títulos, entre los cuales se encuentran dos de Primera División Femenina; una Superfinal, una Superliga y el último Campeonato 2022 del fútbol trasandino.

Por si fuera poco, Camila Gómez Ares cuenta con una dilatada experiencia en la selección adulta femenina de Argentina, conjunto donde destaca la obtención de doble medalla de oro en los Juegos Odesur y Suramericanos (sub 20) en 2014, siendo ambos torneos disputados en Santiago de Chile.

Asimismo, Gómez Ares integró la histórica selección de Argentina que clasificó al Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019.

Así, la UdeC se hace con un fichaje de renombre para su rama femenil, luego de ganarle la pulseada a grandes equipos de la disciplina, como Palmeiras, Atlético Nacional e incluso, a Universidad de Chile y Santiago Morning en nuestro país.

En la decisión, además, pudo haber influido la relación entre Camila Gómez Ares y Mateo Acosta, actual jugador de Huachipato que coincidirá con su pareja en la Región del Biobío.

“Me toca despedirme del club de mis amores luego de casi 10 años, el que tantas alegrías me dio y en el que cumplí los sueños más lindos de mi carrera. No hay palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron en este camino y que hacen tan grande a este club”, publicó Gómez Ares hace unos días, para ya sumarse a los trabajos del equipo dirigido por Marcelo Valenzuela.