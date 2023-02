Christiane Endler, portera y capitana de La Roja, no se guardó nada luego de que la Selección de Chile femenina perdiera ante su par de Haití y quedara al margen del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El combinado dirigido por José Letelier mostró un opaco nivel ante un aplicado combinado centroamericano que, sin ser un rival de peso, superó merecidamente al ‘equipo de todos’.

Por lo anterior, en zona mixta, ‘Tiane’ liberó su artillería pesada para explicar el fracaso chileno en Auckland.

“¿Quieres que diga la verdad, para que después me hagan mierda? En Chile cuando dices la verdad te hacen mierda a ti y no al responsable. El proceso ha sido muy, muy, muy difícil, desde el comienzo, y todo el mundo lo sabe”, partió comentando la arquera del Lyon, evidentemente afectada.

“Hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado a esta Selección y, cuanto tu haces una y otra vez lo mismo y no tienes resultados, es porque hay algo que cambiar. Lamentablemente nos seguimos golpeando con la misma piedra”, agregó Endler.

Consultada por qué debe mejorar La Roja para volver a estar en la élite del fútbol femenino, como fue en Francia 2019, la guardametas recalcó que “hay que trabajar desde abajo, tener una buena generación. Tenemos una buena Sub 17 que lo hizo bien, fue a un Mundial. Algunas de ellas se han incorporado bien pero les falta rodaje, falta experiencia y que se vayan incorporando de poco al equipo. Hay mucho que hacer todavía”.

Christiane Endler condiciona su presencia en la Selección

Trascartón, ‘Tiane’ continuó con sus críticas al nivel presentado por La Roja ante Haití y que es el reflejo del nulo desarrollo de la disciplina en nuestro país.

“Esta puede haber sido la última oportunidad de clasificar a un Mundial para varias. Cada vez será más difícil, el nivel internacional va subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato”, remarcó Endler.

“Hoy no nos alcanza y, si no se hacen cosas, si no se hacen cambios, vamos a seguir en lo mismo y la brecha será demasiado grande. Ya quedar fuera de un Mundial te deja unos pasos atrás y, lamentablemente, no se hizo nada en el momento en que se podía haber hecho”, complementó la mejor arquera del mundo.

Para cerrar, Christiane Endler lapidó el trabajo de José Letelier: “Acaba de terminar un proceso súper largo, muy desgastante. La gente no sabe todo lo que hay atrás. Psicológicamente ha sido muy difícil estar acá y me tengo que replantear la continuidad”.

“No quiero tomar una decisión ahora, en caliente, pero es algo que vengo reflexionando hace tiempo. Si no se hace nada en cuanto a recursos, condiciones, cambios, puede que no siga”, concluyó Christiane.