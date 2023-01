El Estadio Santa Laura se encuentra en el ojo del huracán. Y es que, tras la primera fecha del Campeonato Nacional, se logró apreciar un paupérrimo estado del césped del recinto de Unión Española, lo que generó una ola de críticas, incluso desde Universidad de Chile y Universidad Católica, clubes que consideraron la cancha de Independencia para ejercer su localía.

En el caso de la ‘UC’, la situación escaló a tal punto que el elenco precordillerano optó por cambiar de recinto, pese al acuerdo alcanzado con el cuadro hispano. Un desaire de ambos clubes universitarios que provocó la respuesta de Arturo Juarros, presidente hispano.

En conversación con Deportes 13, el mandamás defendió el terreno de juego, asegurando que “la cancha se ha hecho de nuevo” y que “la tierra no está asentada todavía”.

“Estuve en la cancha y tiene bastante pasto, más de lo que se puede ver por televisión, con zonas que tienen un poco menos. Obviamente, tiene desniveles porque es una cancha que está terminando de hacerse y para eso se necesita más de dos meses que tuvimos de receso, por lo que hemos trabajado en eso”, recalcó Juarros.

En la misma línea, agregó: “No es una cancha optima, eso lo tiene que reconocer cualquiera, pero de ahí a decir que está peor que una de Tercera División como escuché por ahí, que es un desastre, la verdad que me parece que las personas no se han ido a parar en la cancha como yo sí lo he hecho”.

Por su parte, el presidente de la Unión Española apuntó a los clubes que se han quejado de Santa Laura como factor primordial en sus malos rendimientos, específicamente, a la ‘U’.

“No puedo echarle la culpa a la cancha, ya que estaba en las mismas condiciones para todos. No me parece justo culpar el terreno por perder un partido. Que tiene que estar mejor porque van a jugar equipos de categoría, bueno, todos se merecen una buena cancha. El campeonato no dura un mes, dura todo un año, y con el correr del tiempo van a tener una cancha envidiable los tres equipos que vamos a ser locales ahí”, aseguró.

Pero la respuesta de Juarros no quedó sólo en eso, sino que fue más allá, y disparó contra sus ‘arrendatarios’.

“Si se quieren marchar y no quieren considerar Santa Laura como su cancha es problema de ellos, pero hay que entender una cosa, en Santiago no hay muchos estadios con una capacidad como éste. La U tiene asegurado el estadio todo el año, la temporada pasada tuvieron que jugar por todo Chile porque en muchos lados no los querían y eso es un suplicio”, enfatizó.

Por último, ironizó con la situación de ambos elencos universitarios y lanzó: “Cuando uno tiene una casa, aunque la arriende, uno la cuida y habla bien de su casa. No me parece que haya gente que crea que esto sólo es un servicio que se ofrece. El hecho de tener un estadio fijo sin tener que preocuparse de nada, con buena capacidad, más allá que se pague, hay que valorarlo”.