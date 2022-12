Julio Barroso, defensa de Everton y ex Colo Colo, se mostró en desacuerdo ante la posibilidad de que Matías Zaldivia refuerce a Universidad de Chile, archirrival de los albos.

Luego de no renovar contrato con el ‘Cacique’, la opción de vestir de azul tomó mucha fuerza para el zaguero, que espera poder continuar su carrera en el fútbol de nuestro país.

“Matías quiere venir y nosotros queremos que venga. Se está conversando y se deben afinar unas cláusulas del contrato. Está bien cerca”, dijeron hace unas semanas desde Azul Azul.

Lo anterior no le gustó a Barroso, quien compartió posición con Zaldivia cuando coincidieron en el Estadio Monumental.

“Me identifiqué mucho con Colo Colo y no habría podido aceptar ir a La U o a la UC. Siento que mi palabra no valdría nada si hubiese tomado una decisión así, pero es mi postura. Me gusta caminar por una vereda”, dijo el defensa de Everton, en diálogo con DirecTV Sports.

“Lo de Matías Zaldivia no es una decisión fácil, son opiniones y decisiones de cada jugador y hay que respetarlas. Habrá que ver cuando él mismo explique la razón de este paso en su carrera”, agregó el exjugador del ‘Cacique’.

En la misma línea, Julio Barroso recalcó que “no sé como lo hacen los jugadores que pasan de un club al archirrival. Después en la calle es terrible, por eso yo prefiero seguir siempre una misma línea. Es bastante difícil tomar ese tipo de decisiones”.

Para cerrar, y consultado por su eventual retiro, el defensa de Everton indicó que “quiero disfrutar este último año de carrera, terminé mi carrera de entrenador, pero antes disfrutaré de mi familia y descansar. Luego pensaré en lo que viene, no quiero seguir en el fútbol de inmediato”.

No se trata del primer excompañero de Zaldivia que reprocha su eventual fichaje en La U. Ya lo hizo Jaime Valdés, quien comentó en redes sociales un breve pero contundente “¡Noooooooooo!” al enterarse de los rumores.