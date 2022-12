Universidad de Chile sigue armando su plantel para la temporada 2023, luego de un 2022 para el olvido, y uno de los nombres que se acerca al cuadro azul es el de Matías Zaldivia.

El ahora ex Colo Colo, que llegó al ‘Cacique’ en 2015, se encuentra sin club luego de no renovar en el Monumental y no se haría problemas en defender la camiseta del archirrival.

Así detallaron desde La Tercera, donde aseguraron que el zaguero estaría a solo detalles de poner su firma en La U al igual que Federico Mateos.

“Matías Zaldivia quiere venir y nosotros queremos que venga. Se está conversando y se deben afinar unas cláusulas del contrato. Está bien cerca”, indicaron desde Azul Azul al matutino.

De concretarse el arribo del defensa, podría convertirse en el tercer refuerzo azul tras Juan Pablo Gómez y Mateos, quienes estarían a disposición del técnico Mauricio Pellegrino.