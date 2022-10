El bochornoso episodio vivido, este sábado, en el Estadio Calvo y Bascuñán sigue siendo todo un dolor de cabeza

para la ANFP. Y es que a las peticiones de Palestino y Coquimbo Unido, exigiendo la pérdida de puntos de Deportes Antofagasta, se le sumó, en las últimas horas, la de Deportes La Serena.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el elenco granate envió un severo llamado de atención al ente rector del fútbol chileno, asegurando que no permitir el ingreso de los jugadores ‘árabes’ al recinto antofagastino corresponde a una “negligencia” que debe ser castigada con todo el rigor de las reglas y normas del Campeonato Nacional.

En ese sentido, la directiva ‘papayera’ arremetió contra la entidad presidida por Pablo Milad y cuestionó su falta de objetividad.

“Toda actividad que se precie de ser seria requiere de un ordenamiento reglamentario que asegure la imparcialidad, ecuanimidad, trasparencia y justicia… Sin embargo, para algunos las reglas son flexibles, adaptables y esencialmente interpretables, quizá a favor o en contra de intereses”, partió advirtiendo la misiva.

Además, la escuadra de La Serena aseguró que no se debe “normalizar la suspensión de partidos, pero, más aún, es impensado normalizar y aceptar que dichas reprogramaciones y/o suspensiones no sean por otro motivo que fuerza mayor, como claramente no es el caso”.

“No puede ser fuerza mayor no pagar las deudas con tu estadio o ciudad, más aún teniendo el plazo de semanas para buscar alternativas, sabiendo lo que está ocurriendo. No puede ser fuerza mayor si además, como todos, debes contar con un estadio alternativo para jugar; esto, a todas luces, se parece más a la negligencia… Ni cerca a la fuerza mayor”, recalaron.

Un vergonzoso incidente que, según la institución serenense, debe ser pagado con la pérdida de puntos.

“Esta vergüenza es indeleble y sólo puede ser en parte mitigada, jamás borrada, con un acto inmediato de remediación, que no es otro que hacer cumplir las reglas… El directorio de la ANFP debe, inexcusablemente, atender su obligación de aplicar el Artículo 23°. No hacerlo, confirma que las reglas se aplican para algunos y no para todos”, sostienen.

Cabe consignar que el Artículo N°23 consigna que “la obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local. En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival”.

“Adicionalmente, se cursará una multa al club infractor ascendente a 1.000 UF, pudiendo el Tribunal de Disciplina determinar que esta multa, o parte de ella, sea destinada por el Directorio para reembolsar los gastos incurridos y acreditados por los clubes afectados”, finaliza el inciso de las bases del Campeonato Nacional.