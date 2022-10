Integrantes del plantel de Palestino, fueron informados por parte de la administración de la ciudad de Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, que el duelo ante los 'Pumas' no estaba programado en el recinto.

Un nuevo capítulo vergonzoso se ha registrado en horas de la tarde en el fútbol nacional, tras la negativa de parte de la administración de la ciudad, a la realización del duelo entre Deportes Antofagasta y Palestino en el estadio Calvo y Bascuñán.

Recordar que los ‘Pumas’ fueron sacados del recinto del norte, por el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, luego de que el edil comunicó que el equipo debía más de 200 millones de pesos y que mientras no se cancele la deuda, no volverían a ser locales en el reducto de Antofagasta.

Inédita respuesta

En hora de la tarde arribaron parte del plantel ‘árabe’ a las dependencias de recinto de la polémica, para comenzar los trabajos en la previa del encuentro. Sin embargo, desde la dirigencia del Calvo y Bascuñán, informaron que no estaba programado el partido para hoy.

Nuestro equipo de utilería llegó al estadio Calvo y Bascuñán, sin embargo, la administración del recinto insiste en que no hay partido programado para hoy. pic.twitter.com/jIcS8f2EUL — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 15, 2022

Posteriormente, los integrantes de Palestino siguieron preguntando que ocurriría con el compromiso, a lo que la Directora de la Dideco de la ciudad, Catalina Bravo, les informó que el recinto estará disponible para jugar mañana a partir de las 08:00 horas.

Algo que pocos entienden, ya que en calendario del campeonato nacional, el duelo estaba pactado para hoy a las 18:00 horas.

Las autoridades del fútbol nacional aún no se han pronunciado en lo que respecta al encuentro, por lo que aún no se determina si se modificará para el día de mañana o que acción decidirán, para no entorpecer el resto de la fecha.

Duelo crucial para las ilusiones de Deportes Antofagasta

Cabe recordar que es un partido vital para las aspiraciones de Deportes Antofagasta de mantener la categoría, ya que actualmente se encuentran en la penúltima ubicación, en zona de descenso directo a la Primera B.