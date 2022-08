Quedan 7 fechas para el final del torneo nacional y la lucha por no descender está al rojo vivo, con 4 equipos en la disputa por conservar la categoría en el Primera División del campeonato nacional.

Deportes Antofagasta, Universidad de Chile, Deportes la Serena y Coquimbo Unido son los elencos que deberán sumar en las siguientes jornadas para evitar el temido fantasma de la ‘B’ y salvarse en los duelos que queda.

Un entrenador que teme por posibles ‘presiones’, es el DT del equipo colista del torneo, Fernando Díaz, quien recibió a Coquimbo en el último lugar de la clasificación y a los que no ha logrado sacar de la paupérrima realidad que evidencia el cuadro ‘Pirata’.

‘Nano’ Díaz, conversó con Redgol y manifestó su sentimiento de angustia a causa de lo señalado. Con relación a esto, el estratega expresó: “Nosotros tenemos claro que hay clubes poderosos que están peleando con nosotros para evitar el descenso”.

Este dardo va dirigido a La U, el equipo grande del fútbol nacional que lleva varias temporadas a los tumbos y que en está, se encuentra a solo un par de duelo de posiblemente perder la categoría.

En palabra del exjugador de La UC expresó: “Yo creo absolutamente en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta que haya presión de ninguno de los equipos, no me gusta ni siquiera el tema de la reunión de los clubes con los árbitros, porque en el fondo es presionar”.

“No todos los árbitros son capaces de soportar la presión. Los árbitros que deben dirigir los partidos involucrados con el descenso deben ser los mejores para mí, porque es donde más presiones existen, incluso más que en la lucha por el título”, indicó.

En la siguiente fecha enfrentan justamente a los dirigidos por Diego López, quien se encuentra en la cuerda floja al mando del Romántico Viajero. Quien gane de los dos el duelo, respirará más aliviado de cara a lo que resta del certamen nacional. Sin embargo, si llegan a igualar, ambos se hundirán en el fondo de la tabla.

El duelo entre ambos está pactado para el miércoles 7 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander. Un importante encuentro para ambos elencos necesitados.