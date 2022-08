Una jornada negra y peligrosa vivió ayer el ex arquero de Universidad de Chile y actual panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El ex ídolo azul sufrió en la tarde de ayer una violenta situación, tras la encerrona y el robo de su auto en Viña del Mar.

Según informaciones nacionales, Herrera fue atacado e intimidado por tres sujetos que lo amenazaron con armas de fuego, para sustraerle sus pertenencia en la ciudad viñamarina a eso de las 18:00 horas del sábado.

Entre los elementos que fueron robado por los delincuentes, se registró su vehículo Porsche Cayenne, con algunas pertenencias del ex seleccionado nacional.

El comentarista deportivo estaba en la quinta región, momentos en lo que había asistido a un matrimonio. Sin embargo, al percatarse de que era perseguido por otro auto, ingresó a un servicentro, donde ocurrió la dramática situación.

Tras ir a la comisaria más cercana, Johnny Herrera conversó con los medios donde relató lo vivido en la tarde de ayer. En el diálogo, el ex guardameta señaló: “Se me cruzó un auto, un tipo con una pistola, eran como cuatro en total”.

“Me di cuenta que me venían siguiendo y me quitaron el auto. Me apuntaron y decían ‘pégale un balazo’, pero creo que era más para meter miedo. Entré a la Copec, se metieron atrás mío y ya no tuve margen. Hubo un forcejeo, me quitaron la cadena, pero más allá de eso nada”, manifestó el ex golero de Everton de Viña del Mar.

Posteriormente, señaló que el problema de la delincuencia en Chile está en pleno auge y agradeció que no estaba acompañado de su hijo en el momento del robo. “Hace rato que comentaba con mis amigos que en cualquier momento te puede pasar. Es algo material, lo mejor es es que no venía con mi hijo”.

Sin duda una situación que se replica a lo largo de todo el país, con un crecimiento exponencial de la delincuencia en el territorio nacional. No es la primera vez que resalta una noticia por la vehemencia de los asaltantes al momento de realizar encerronas.