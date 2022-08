Joaquín Larrivey, exdelantero de Universidad de Chile, reconoció que sería un sueño volver al elenco azul aunque está lejos de ser uno de sus objetivos.

En entrevista con ESPN, el argentino sostuvo que se mantiene conforme en el fútbol italiano y no está en sus planes un pronto regreso a nuestro país.

“No es un objetivo (regresar), estoy muy bien acá. Tengo un año más de contrato, quiero renovar. Volver a La U sería un sueño más que un objetivo, pero entiendo que la situación es medio difícil por la manera en la que me fui”, indicó el atacante del Cosenza.

El trasandino, último goleador de La U, también tuvo palabras -y no las mejores- para la labor de Azul Azul.

“Me genera tristeza ver que es el cuarto año consecutivo en que los objetivos no son los que deberían ser. Lamentablemente pienso que no es una evolución lo que va teniendo el club, si no que una involución”, recalcó Joaquín Larrivey.

“No me sorprende el presente de La U. Cristian Aubert me dijo que quería jugadores más baratos. Es difícil identificar quién es la cara visible, quién toma las decisiones”, complementó el delantero.

“Michael Clark me mintió en la cara y desde ahí, para mí, pierde mucha credibilidad. En mi salida no hubo un tema de dinero”, concluyó Larrivey.

Vale señalar que La U vuelve a la cancha este domingo 7 de agosto, cuando visite a Unión Española desde las 15:45 horas por el Campeonato Nacional.