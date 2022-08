Un hecho de violencia inundó las redes sociales el pasado miércoles, cuando se enfrentaron en una verdadera batalla campal, hinchas de Rancagua Sur y de Colchagua, momentos que ingresaron al terreno de juego para convertirlo en un verdadero Royal Rumble.

No tan solo fueron los hinchas, sino que también los jugadores de ambos elencos se enfrascaron en la tremenda gresca ocurrida en San Fernando.

Quien sacó la voz ante lo ocurrido fue el presidente de Rancagua Sur, Jonathan Zamorano, quien en diálogo con ADN, realizó sus descargo a lo ocurrido en el encuentro.

Con relación a lo sucedido, el mandamás declaró: “Luego que el árbitro finalizó el encuentro, los jugadores de nuestro equipo se iban al camarín y pasó la barra de Colchagua y le pegaron con una piedra a un jugador y a otro le pegaron con un palo”.

“La barra de Colchagua fue la que quiso matar a nuestros jugadores. Nosotros quedamos como los malos de la película, pero si usted en su casa tomando once y entra a alguien a su casa usted tiene que defenderse. Yo no avalo la violencia, pero no voy a dejar que me peguen o que me maten”, señaló el líder rancagüino.

Por último, Zamorano consignó que “las barras no respetan a nadie, es gente que está bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue un partido muy bueno, donde los equipos buscaban el triunfo y no tenía por qué ocurrir esto. La gente está muy agresiva y es un tema país”.

Alegatos de Colchagua

Por su parte, el otro equipo protagonista de la violenta situación es Colchagua, quienes emitieron un comunicado de prensa, explicando su lado de la situación.

En el escrito de redactó que “lamentablemente a pesar de tomar las medidas de seguridad pertinentes y solicitar presencia de Carabineros a través de oficio ingresado con anticipación, no se contó con su presencia que tal vez hubiese ayudado a evitar la invasión al campo de juego”.

A pesar de lo sucedido, desde el cuadro local en la gresca apelaron a su ‘intachable conducta’, manifestando que “es primera vez que nos vemos envueltos en actos de violencia ajenos a nuestra voluntad. Contamos con las imágenes de videos y fotográficas que pondremos a disposición de las autoridades pertinentes para la búsqueda de sanciones a quienes resulten responsables”.