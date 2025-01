Colo Colo empató 2-2 en un reñido encuentro frente a Deportes Limache en la primera fecha de la Copa Chile, donde el debut de varios jugadores del \'Cacique\' estuvo marcado por la dificultad del terreno, según señaló Javier Correa, delantero del equipo. El argentino criticó el estado de la cancha del estadio Monumental, expresando que hacía tres meses que no se utilizaba y estaba en malas condiciones. A pesar del resultado, Correa llamó a mantener la calma y continuar trabajando, reconociendo el esfuerzo del rival y destacando el desempeño de los jóvenes jugadores de Colo Colo.

Colo Colo tuvo un durísimo encuentro en la primera fecha de la Copa Chile, luego de enfrentar a un aguerrido Deportes Limache que le hizo las cosas difíciles en el estrenos de varios jugadores para el ‘Cacique’.

El resultado final fue 2 a 2, con los que ambos repartieron puntos en el grupo B de Copa Chile, pero la condición de la cancha fue un punto importante al cual, Javier Correa, delantero del ‘Cacique’, apuntó tras la igualdad en el estadio Monumental.

En sus palabras ante los medios, el delantero argentino detalló que “la cancha estaba malísima. La verdad es que hace tres meses que no la usamos y hay que ponerle un poquito más de voluntad me parece”.

“Hace tres meses que no la usamos y nos caíamos solos, el área estaba hecha a pedazos. Hay que ajustar de todas las maneras para afrontar lo que viene. Te querías parar y te caías. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, hay que mejorar”, deslizó.

Más tarde, analizó el duelo ante Deportes Limache, en donde señaló que “no hay que volverse locos. Es el primer partido y hay que seguir trabajando. Se fueron un montón de pibes que hacía mucho que estaban acá, sabían cómo era el club, hasta la cancha, así hay que empezar de nuevo”.

Por último, repasó a Limache asegurando que “somos once contra once, ellos tienen las mismas ganas que nosotros. Hoy lo hicieron bien y no tienen que desmerecerse ese trabajo”.

“A nosotros nos faltó concretar las situaciones que tuvimos, pero creo que los chicos lo hicieron bastante bien”, finalizó.

