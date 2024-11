Es cierto que el rumor de la nacionalización chilena de Maximiliano Falcón toma fuerza. A solo cuatro meses de cumplir con el tema reglamentario para efectivamente, poder ser opción en La Roja, el defensor fue entrevistado en Uruguay y ahí, aclaró su parecer al respecto.

“Me lo dicen todos los días, también por redes sociales… Me tienen loco. Me han querido nacionalizar para jugar en la selección chilena, por el mal momento que atraviesa Chile y porque en la zona defensiva por ahí no está muy bien, pero mi ilusión es jugar por Uruguay”, dijo el jugador de Colo Colo a Sport890.

Por otro lado, el central consideró que su año en el ‘Cacique’, -con cuartos de final de Copa Libertadores y el Campeonato Nacional en sus registros- fue el mejor desde su llegada a nuestro país.

“Yo creo que ha sido mi mejor año acá, por la regularidad y madurez que he obtenido. Antes se me salía más la cadena, pero mi intención siempre ha sido mejorar. Estoy en un buen nivel”, destacó de sí mismo Falcón.

Además, reconoció el futbolista que tanto Peñarol y Nacional, gigantes del fútbol uruguayo, preguntaron por él en su momento, pero que Colo Colo se la jugó por mantenerlo en el equipo.

“Soy el mejor zaguero del fútbol chileno por destrozo. Es verdad, lo pienso. Terminé varios partidos con el cien por ciento de los duelos ganados (…) Colo Colo quiere que me quede y si me voy, tiene que ser por una oferta fuerte”, sentenció Maximiliano Falcón.