El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, se pronunció sobre el futuro de destacadas figuras del club de cara a la temporada 2025. En relación al arquero Brayan Cortés, manifestó que desean retenerlo pero respetarán sus decisiones personales y profesionales. Sobre Carlos Palacios, señaló que el jugador tiene interés en emigrar, mientras que Javier Correa es considerado inamovible en el equipo. Respecto al entrenador Jorge Almirón, Mosa afirmó que no permitiría su salida hacia la selección chilena si así lo solicitara la ANFP.

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, se refirió al futuro de varias de las figuras del ‘Cacique’ pensando en la temporada 2025.

El mandamás de los albos fue consultado por la continuidad del arquero Brayan Cortés, los delanteros Carlos Palacios y Javier Correa e, incluso, por el del entrenador Jorge Almirón.

Sobre el portero, Mosa dijo a DirecTV que “hemos hablado todo el año con él, no queremos que se vaya. Pero también entendemos la situación personal y profesional de él”.

“Pasa algo similar con Carlos (Palacios): ellos creen que están listos para dar un paso más importante. Son jugadores de primer nivel, pero nosotros no hemos cerrado el tema con Brayan, hemos conversado con su entorno y daremos un plazo no muy largo para cerrar el plantel”, añadió el dirigente del ‘Cacique’.

Luego, respecto a ‘La Joya’ Palacios, Aníbal Mosa comentó que “él está con muchas ganas de emigrar y buscar nuevos horizontes, lo cual nosotros respetamos pero no queremos: el equipo perdería a uno sus mejores jugadores y con mayor proyección”.

“Tienen que darse varias cosas, partiendo porque Boca Juniors haga efectiva la opción de compra, pague esa plata y lleguen a un acuerdo con el jugador. Queremos ver la posibilidad de que se quede un año más con nosotros”, remarcó el mandamás de Blanco y Negro.

Javier Correa y Jorge Almirón: inamovibles de Colo Colo

Luego, Aníbal Mosa se refirió a la posibilidad de que Javier Correa se vaya del ‘Cacique’ de manera unilateral.

“Yo no le doy ninguna importancia a eso. Javier está muy cómodo y contento, se ha adaptado muy bien al equipo y al grupo. No hay ninguna posibilidad, por el lado contractual tiene tres años más de contrato con nosotros y no tiene cláusula de salida. Si alguien se lo quiere llevar, debe partir conversando con nosotros”, dijo el directivo albo.

Para cerrar, Mosa fue consultado por un eventual llamado desde la ANFP a Jorge Almirón para hacerse cargo de La Roja.

“No. Él no se mueve de Colo Colo. Si La Roja me pide a Almirón, no se lo doy”, dejó en claro el mandamás de Blanco y Negro.