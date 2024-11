A falta de una fecha para el desenlace del torneo de Primera División del Campeonato Nacional, Colo Colo y La U sumaron triunfos que extiende la definición a la última jornada, una que podría sellar el último partido de Carlos Palacios como jugador del ‘Cacique’.

Esto debido que tras el triunfo por 3 a 0 ante Deportes Iquique, el propio Palacios encendiera las alarmas en el cuadro ‘albo’, al detallar que podría haber sido su último compromiso como local en el estadio Monumental.

Ante los medios, Carlos Palacios se encargó de poner en incertidumbre su futuro al comenzar señalando que “me siento cómodo. Todos me apoyan y es difícil tomar decisiones porque hay muchos sentimientos involucrados”.

“Sentía que podía ser el último partido aquí y por eso decidí jugar. Me voy a ir como campeón”, partió detallando.

“Amo estos colores”

Más tarde reveló que “me siento mejor. Aún me duele, pero no hay nada que no se pueda hacer por este equipo. Fue un año especial y pude jugar. Amo estos colores, siempre fui hincha y me nació jugar”.

“Conversé con personas para hacerlo, me nació, yo lo pedí. Gracias a Dios no pasó a mayores”, añadió luego de jugar 70 minutos ante Deportes Iquique mientras se encuentra recuperándose de una disyunción acromioclavicular.

Por otra parte, se encargó de hablar sobre el ‘partido’ que están disputando en Tribunales Colo Colo y Universidad de Chile, todo tras la denuncia de desacato en contra de Jorge Almirón tras el duelo ante Huachipato hace algunas semanas.

Fue ahí donde aseguró que “cada uno tiene su parecer, no diré el mío porque después salen comentarios. Si quieren andar mostrando pruebas, están en su derecho, nosotros representamos al equipo más grande del país en la cancha”.

Lo cierto es que informaciones emanadas desde Argentina apuntan a que Carlos Palacios ya tiene un acuerdo con Boca Juniors para ser el primer jugador de refuerzo para el 2025, por lo que habrá que esperar para ver si deja su legado en Colo Colo como un jugador que logró ser campeón en una reñida temporada y definición en el Campeonato Nacional.

