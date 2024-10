Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, arremetió el jueves contra la ANFP luego del triunfo del ‘Cacique’ sobre Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2024 y puso en duda su participación en La Roja para los duelos eliminatorios de octubre.

La ‘Joya’ lamentó la programación que el ente rector del fútbol chileno realizó para los duelos pendientes que tiene la escuadra de Jorge Almirón y que coinciden con la doble fecha de Eliminatorias. Más aún luego que los albos pelean el título con su más enconado rival Universidad de Chile.

Esta ‘amenaza’ con no asistir a la selección chilena no cayó nada de bien en Johnny Herrera, otrora golero del ‘Equipo de Todos’. El símbolo de La U le dio con todo al volante ofensivo del ‘popular’.

“Está clara la diferencia cuando habla un tipo que ha ganado algo (Esteban Pavez) y otro que no ha ganado nada. Él no dimensiona. ¿Quiso quedar bien con su club? Vende humo a como dé lugar“, expresó en su rol de comentarista en TNT Sports.

“Un piñiñiento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo“, agregó el ‘Samurái Azul’.

Y Herrera puntualizó su ácida crítica: “Que se ponga los pantalones y lo diga. Pero para qué vender humo. Que no ande con ambigüedades porque deja mal a Ricardo Gareca. El tipo (Pavez) es para sacarse el sombrero… Por último, insisto, que lo diga un hueón que haya ganado todo, pero no le puede decir que no a la selección cualquier piñiñiento“.

Por último, el mundialista en Brasil 2014 puntualizó en que “alguien diga: fui a Mundiales, Copa América, gané esto y esto otro. Tengo 35 años y ya estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia. Eso lo entiendo, pero no cualquier pelagatos le puede decir que no a la selección. Ese es el punto. O lo puede decir, pero que lo diga. ¿La selección está penúltima? Hay que estar igual”.

La durísima respuesta de Carlos Palacios

El ex jugador de Unión Española e Inter de Porto Alegre sacó de inmediato la voz y se lanzó con todo contra Herrera. “Ese hueón tiene que mirarse el currículo, que se acuerde que tiene una vida atrás, que no se venga hacer el bonito porque es periodista”, dijo en una transmisión ‘en vivo’ de Instagram.

Incluso, el mediocampista de 24 años le recordó el fatal atropello que marcó su vida: “Todos sabemos lo que hizo ese hueón o no, tiene que mirarse el currículo primero para hablar de los demás”.

Continuando con su filosa respuesta, la ‘Joya’ indicó: “Además, habla de la selección e iba a puro sentarse en la banca el malo culiao”.

Además de Palacios, Ricardo Gareca nominó por los albos a Brayan Cortés, Esteban Pavez y Lucas Cepeda para los cruces del 10 y 15 de este mes con Brasil y Colombia, respectivamente.