Colo Colo se encontró sobre el final el martes con una valiosa victoria por 1-0 sobre Junior de Barranquilla, en el Estadio Monumental, en el arranque de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

El ‘Cacique’ debió bregar a fondo para tomar ventaja en la llave ante los colombianos, que se definirá el martes 20 de agosto en el Estadio Metropolitano. El ‘Cacique’ no vencía a un cuadro ‘cafetero’ en torneos Conmebol desde el 2003.

Sin embargo, el entrenador Jorge Almirón pasó muchas rabias a la hora de ordenar a sus pupilos, sobre todo en el primer tiempo. El principal apuntado por el estratega del ‘popular’ fue el extremo Marcos Bolados.

El delantero de 28 años desperdició una buena chance al comienzo, donde decidió dar un pase sin destino en vez de patear al arco, y además le costó conectarse con sus compañeros en faenas ofensivas, como también con Mauricio Isla por la banda derecha.

Almirón no dejaba de darle instrucciones, la mayoría de las veces retándolo, y recién iniciada la etapa complementaria en Pedrero, a los 54 minutos, decidió reemplazarlo por Cristián Zavala. No convenció.

Y las críticas hacia Bolados se extendieron en redes, donde los hinchas albos fueron categóricos. “No está ni para jugador de taca-taca”, “El anticristo del gol” y “es un estorbo en cancha” fueron algunos de los comentarios.

Querido pueblo albo, ayer nos rajamos, eso no te lo va a decir pedro arreglin carcuro 😬 #VamosColoColo pic.twitter.com/coi8Uv8aR8

"jugamos mal y bolados no está ni para jugador de taca taca"

Marcos Bolados no puede ser jugador profesional y menos ser titular en Colo Colo y ser Seleccionado Chileno. No desborda, es lento y no pica al vacío. Es un estorbo en cancha.

Almirón y Gareca deben ser gay o bi para tenerlo tan vien considerado.

Solo tiene facha y sería.

— Paulo Román García (@Paulo22SW) August 14, 2024