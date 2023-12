Dos referentes de Colo Colo cara a cara. Gabriel Mendoza y Leonel Herrera, campeones de la Copa Libertadores en 1991, están enfrentados luego de que el segundo decidiera subastar su histórica camiseta de monarca de América.

“Lo hago principalmente porque la tuve en el museo alrededor de 15 años. Se la pasé a Colo Colo con todo el cariño del mundo, para que la gente pudiera apreciarla. Nunca recibí ningún tipo de retribución”, explicó el exfutbolista conocido como ‘Patitas con Sangre’ a La Tercera.

Sin embargo, la explicación de Herrera no fue suficiente para el ‘Coca’: “Me contó. Le dije que estaba cagado de mate. Se lo dije”, detalló.

“Uno no se puede meter en las cosas personales. Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica”, agregó el exlateral.

La respuesta de Herrera… y su explicación

Los dichos de Mendoza hicieron eco. Herrera, eso sí, minimiza el ‘reto’ de su amigo. “El Coca nunca me dijo las palabras que te dijo”, remarca.

“Igualmente, yo respeto cada postura”, añadió, haciendo hincapié en que “ellos (empresa de subasta) se acercaron, me plantearon que era una prenda demasiado importante. Para mí, lo fundamental es que quede en un lugar visible”.

“Les hice a ver a ellos que lo ideal es que quede en un museo. Si no, tenemos que verlo en su minuto. Esto es un nicho muy acotado. Ellos conocen el público objetivo”, puntualizó.

Finalmente, junto con admitir que “mucha gente me ha escrito”, Leonel Herrera aseveró que “no lo hago por necesidad. No tengo problemas económicos, de enfermedad, familiares, nada. Quiero que se quede en un lugar donde la gente pueda apreciar el valor que tiene. Es única”.