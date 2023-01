Colo Colo aún no puede dar vuelta la página tras la polémica salida de su exgoleador Juan Martín Lucero. Y es que, pese a encontrarse en negociaciones con delanteros de la talla de Miguel Merentiel, Darío Lezcano y Javier Correa, el ‘Cacique’ aún no cierra acuerdo con ninguno y el directorio sigue en búsqueda de nuevos nombres que puedan reemplazar al ‘Gato’.

Es el caso del delantero esloveno-argentino de 28 años, Andrés Vombergar. De acuerdo a diversos portales brasileños, el futbolista que milita en San Lorenzo de Almagro asoma como nueva opción para los ‘albos’.

Sin embargo, Blanco y Negro no correría solo en la puja por el internacional europeo, ya que Vasco da Gama también estaría interesado en los goles del espigado ariete.

Tras su llegada al elenco de Boedo, Vombergar ha anotado seis goles en 17 partidos y logró debutar en la Selección de Eslovenia en 2022, en un amistoso frente a Rumanía.

Por su parte, el artillero europeo ha tenido pasos por el fútbol de su país, Rusia y México, donde ha destacado por su poderío físico y olfato goleador.

O atacante Andrés Vombergar (28), do San Lorenzo, entra na mira do Vasco e do Colo-Colo e desperta interesse de outros clubes brasileiros.

O jogador da seleção da Eslovênia também foi sondado pelo Torino, o que aumentaria os valores da negociação.

