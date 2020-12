El periodista Juan Cristóbal Guarello calificó de “escandaloso, contradictorio y absurdo” el bono de más de 300 millones de pesos que ofreció Aníbal Mosa al plantel de Colo Colo en caso de que no pierdan la categoría.

Para el periodista “El tema de fondo es que Colo Colo tiene el plantel más caro del fútbol chileno. 13 millones de euros… un millón más que Universidad Católica. Este plantel no es que no esté cumpliendo con el objetivo de pelear el título o clasificar a la Copa Libertadores. Este plantel está último, con un partido más que penúltimo de la tabla. Está por primera vez en la historia amenazado de bajar ya muy avanzado el campeonato”.

“El plantel más caro del fútbol chileno, jugadores profesionales que ya tienen pactados sus premios por logros, pero necesiten un vuelito o impulso, una nueva prebenda solo para no causar el peor estropicio en la historia de Colo Colo. Es escandaloso, contradictorio, absurdo”, complementó en radio ADN.

Guarello es majadero en recalcar la pésima campaña de los ‘albos’ que lo tiene en esta incómoda situación.

“Colo Colo no está pagando por alcanzar la nota mínima. Se le está ofreciendo por no provocar un escalabro (…) Creo que por vergüenza este equipo no debería bajar, no porque les tiraron un extra para que no jueguen con los zapatos cambiados”.

“Los mismos jugadores deberían decirle no a Mosa. A Colo Colo se le está pidiendo menos que lo mínimo. Paredes tiene que salir a decir guárdense esto, si no, esto va a provocar mucha irritación en los hinchas. Es como que les dijeran a los hinchas: ‘vamos a provocarles el peor de los malos momentos, ah, pero si nos pagan no…’. Las voces sensatas que quedan en el camarín deberían negarse al bono y decir con lo que tenemos lo mínimo es no bajar a la Primera B”, añadió.

“Hasta el momento no sabemos qué piensan los jugadores. Yo creo que deberían rechazarlo”, finalizó Guarello.