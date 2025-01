El delantero brasileño Neymar rescindió su contrato con Al Hilal, según anunció este lunes el club saudí en sus redes sociales.

Al Hilal afirmó que ambas partes decidieron acabar el contrato de mutuo acuerdo y agradeció a Neymar con un mensaje en portugués, que solo dice “gracias y buena suerte”.

La rescisión se produce en momentos en los que la prensa brasileña afirma que el futbolista está cerca de cerrar un acuerdo para vestir la camiseta del Santos brasileño, club en el que se formó antes de dar el salto a Europa.

El delantero, que cumplirá 33 años en febrero, solo jugó siete partidos con Al Hilal desde que aterrizó en el equipo saudí en agosto de 2023.

El ’10’ de la Selección brasileña tenía contrato en vigor hasta mediados de año, pero ha decidido poner fin a su aventura en el fútbol árabe después de que el técnico de Al Hilal, el portugués Jorge Jesús, no contará con él para la Liga saudí.

Y es que Neymar lleva más de un año prácticamente sin jugar. El 17 de octubre de 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en un partido entre Brasil y Uruguay, en Montevideo.

Reapareció el 21 de octubre de 2024 en un encuentro de la Liga de Campeones asiática. Sin embargo, pocos días después, tuvo una lesión muscular que lo obligó a parar de nuevo.

Desde hace semanas, la prensa deportiva especulaba sobre el futuro del exjugador del Paris Saint-Germain (PSG) y del Barcelona, hasta que la semana pasada la prensa brasileña revelara que ‘Ney’ había llegado a un acuerdo para regresar al Santos, el equipo de su infancia.

En el Santos, entre 2009 y 2013 jugó 225 partidos, marcó 135 goles y levantó varios títulos importantes con la camiseta albinegra, entre ellos una Copa Libertadores y una Copa de Brasil.

Después dio el salto a Europa de la mano del FC Barcelona. Allí siguió creciendo a la sombra de Messi y sumó más títulos a su palmarés: la Champions League, dos Ligas españolas y tres Copas del Rey, entre otros títulos.

Y en 2017, cuando nadie se lo esperaba, dio un giro radical a su carrera y firmó con el PSG, que desembolsó 222 millones de euros (hoy unos 230 millones de dólares) para incorporarle a su proyecto ‘galáctico’. En 2020, volvió a pisar una final de ‘Champions’, pero claudicó ante el poderío del Bayern Múnich.

A partir de ahí, hilvanó una serie de lesiones graves y escándalos extradeportivos que le relegaron a la segunda línea de la élite futbolística mundial.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

