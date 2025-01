El Milan prepara la inminente llegada a Italia del lateral derecho inglés Kyle Walker, procedente del Manchester City como refuerzo del carril derecho ‘rossonero’.

Los clubes, según informaron este miércoles los medios locales en Italia, aceleraron en las últimas horas las conversaciones y encontraron el acuerdo definitivo para completar la operación.

Además, el experto en fichajes del fútbol mundial, Fabrizio Romano, aseguró que la transacción ya está lista y solo resta el resultado de los exámenes médicos para que Kyle Walker se convierta oficialmente en el brillante y portentoso nuevo refuerzo del Milán.

🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kyle Walker has agreed terms with AC Milan on contract valid until June 2027.

It will be activated in case AC Milan decide to proceed with buy option clause (not mandatory) from City in the summer after loan.

Milan wanted Walker, it was never linked to Tomori’s exit. pic.twitter.com/6nXXNBeCHm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025