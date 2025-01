El delantero inglés Marcus Rashford, de los registros del Manchester United, está envuelto en una polémica que involucra a un asesino condenado a cadena perpetua.

Se trata de Jake Fahri, quien en 2009 atacó con un recipiente de vidrio a un estudiante de 16 años que murió desangrado. Por el crimen, el victimario estuvo 14 años en prisión hasta obtener la libertad condicional.

Sin embargo, según detalla Mundo Deportivo, el asesino no cumplió con lo ordenado y volvió a la cárcel. Pero en su tiempo en libertad, Fahri se fotografió con el crack de los ‘Diablos Rojos’.

La imagen llegó a un reconocido diario británico, que se contactó con Rashford para conocer la historia detrás de la instantánea.

Por lo anterior, el seleccionado de Inglaterra utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con el delincuente.

“Quiero dejar claro que nunca he visto esa foto y no conozco a esa persona. No evito fotografiarme con los aficionados, como la mayoría de futbolistas, pero no puedo verificar la historia que hay detrás de cada una de las personas que me piden una foto”, escribió Marcus Rashford.

“Quiero instar a los tabloides a que, en vez de centrarse en mí, utilicen sus plataformas para concienciar sobre las organizaciones benéficas que trabajan a diario en el Reino Unido para abordar los delitos con armas blancas”, agregó el delantero del Manchester United.