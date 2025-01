Neymar reveló que el de 2026 será su último Mundial y afirmó que realizará “todo lo posible” para que su selección vuelva a ser campeona del mundo luego de su última consagración, que se produjo en la Copa del Mundo 2002, que se llevó a cabo en Corea del Sur y Japón.

“Sé que será mi último Mundial. Es mi última oportunidad y voy a hacer todo lo posible para poder conseguirlo“, expresó.

El primer Mundial que jugó el futbolista de 32 años, que se desempeña en el Al Hilal de Arabia Saudita, fue el de Brasil 2014. En aquella oportunidad, la Verdeamarela alcanzó las semifinales, aunque no disputó esa instancia luego de que en los cuartos de final contra Colombia sufrió una fractura de una vértebra.

Luego jugó en Rusia 2018, donde Brasil perdió 2-1 con Bélgica en los cuartos de final.

Después, en Qatar 2022, contó con un gran desempeño en el enfrentamiento contra Croacia en los cuartos de final e incluso anotó un gol en el tiempo suplementario, pero finalmente su selección cayó 4-2 en la tanda de penales.

En caso de que la Verdeamarela clasifique al Mundial 2026, Neymar lo jugaría con 34 años, aunque su estado físico será una incógnita debido a que sólo jugó un puñado de partidos en 2024 y sufrió lesiones frecuentes.

Por otro lado, con respecto a la clasificación para la próxima Copa del Mundo, el equipo entrenado por Dorival Júnior se encuentra en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos y aventaja por cinco a Bolivia, que se ubica séptimo y en puesto de repechaje.

Brazilian forward Neymar has announced that the FIFA World Cup 2026 will be his last, adding he is confident that Brazil will qualify for the finals in North America.

