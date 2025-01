El próximo jueves, Real Madrid y Mallorca se enfrentarán por la Supercopa de España, lo que significa un nuevo cruce entre Vinícius Júnior y el defensor Pablo Maffeo, quien ha sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Ambos futbolistas han protagonizado momentos de tensión previos, generando expectación en el partido. En una entrevista, Maffeo expresó su interés en participar en una pelea de boxeo, llegando a afirmar que noquearía a Vinícius en 10 segundos. Además, se destacó su inesperada convocatoria a la Selección Argentina, a pesar de no haber sumado minutos en los partidos anteriores. Maffeo agradeció la oportunidad y expresó su orgullo por defender la camiseta albiceleste, destacando la recepción positiva que ha tenido en Argentina.

El próximo jueves, por la Supercopa de España, se enfrentarán Real Madrid y Mallorca, y en consecuencia, se dará un nuevo cruce entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo, defensor nacido en España pero que ya fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

Tratándose de dos futbolistas que van de frente, que no se achican y que en anteriores oportunidades protagonizaron momentos de tensión entre ellos, el compromiso ya da que hablar. Y más luego de las declaraciones de Maffeo en la antesala del partido.

Al ser un reconocido aficionado del boxeo, en dialogo con Indómitos TV le consultaron al defensor argentino si participaría del evento La Velada del Año, una pelea que organiza el reconocido streamer español Ibai Llanos.

“Me gustaría. De hecho, estoy pensando en hacer una pelea solo para saber qué se siente… la adrenalina esa. Tendría que hablar con el club, pero tendría ganas de ir”, argumentó el futbolista surgido de las inferiores del Espanyol.

Redoblando la apuesta, el entrevistador le consultó a Maffeo si se subiría al ring con Vinícius y su respuesta fue terminante: “Sería en un mundo aparte, en una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia seguramente. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos”.

Maffeo y su sorpresiva convocatoria a la Selección Argentina

En noviembre de 2023 para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, Scaloni sorprendió incluyendo en la lista de convocados a Pablo Maffeo, que más allá de haber nacido en España, por tener madre argentina optó por defender la camiseta ‘albiceleste’.

“Súper feliz, orgulloso y bueno, esto es increíble. Estoy agradecido, obviamente, a la Argentina y contento de poder defender la camiseta”, indicó Maffeo sobre su citación, y agregó: “Argentina es la mejor selección del mundo, entonces eso es una ilusión, es pura ilusión”.

Sin embargo, en esa convocatoria Maffeo no sumó minutos e incluso quedó afuera del banco de suplentes para los partidos con Uruguay y Brasil. Más allá de eso, luego del histórico triunfo en el Maracaná, el defensor dejó un mensaje en redes sociales expresando su felicidad.

“Solo darte las gracias, gracias a ti he cumplido un sueño, ¡he podido sentir un país que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha demostrado su simpatía, humanidad, felicidad, locura, pasión, ambición, apoyo y mil cosas más… todo es gracias a ti y por ti Mamá! Te amo”, comentó en su cuenta de Instagram.